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00878破23元定期定額該停扣？ 達人：長期存股下跌反而要感到開心

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。來源／聯合報系資料照
台股示意圖。來源／聯合報系資料照

定期定額停扣不停扣？

請問知美：台股越來越高，你的00878定期定額計畫，會停扣嗎？

知美為什麼選擇定期定額？為什麼不判斷股市高低點進場？

因為我根本不會判斷，也根本不知道，未來是會繼續往上漲到2萬5，還是往下跌到1萬5。

乾脆選擇定期定額，避免掉擇時風險，每個月月底一到，就打開APP不管價格買下一張。

雖然沒有因此大富大貴，但持續參與持續買進，也是讓自己有稍微參與到這波大牛行情。

請問知美：如果後續下跌修正怎麼辦？

股市漲跌沒有辦法準確預測，真的開始下跌的話，繼續定期定額買進，可以降低持有平均價格，對於長期存股族來說，應該感到更開心才對！

如果股市上漲你會擔心，股市下跌你也會擔心，就代表你還沒有找到適合自己的存股方式。

試著降低投入資金，直到自己可以無憂無慮，畢竟存股不應該影響人生才對。

月底到了
今天又無腦買進一張
價格23.19元

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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