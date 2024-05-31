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期元大S&P原油反1 ETF 5月31日恢復融資融券交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，元大投信經理「元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金」受益憑證（00673R），自2024年5月31日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

證交所表示，基金2024年4月16日因最近十個營業日的基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五，核有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，證交所業自2024年4月17日起對其受益憑證實施管控作業在案。嗣該基金自2024年4月18日起，連續三十個營業日申報之基金每日單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅均未達百分之六十五，符合證交所受益憑證買賣辦法第23條第2項規定，自2024年5月31日起，其受益憑證恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

元大投信 證交所

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