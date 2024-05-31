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00919成分股新增有航運、營建…屬景氣循環股怎被納入？ 專家：現階段還算合理

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

前幾天00919出現最新的換股名單，新舊名單對比下，多出了12檔股票，比較特別的是新增持股中，有航運股的長榮航、營建股的國產、華固、永信建，這2個產業屬於景氣循環股。

航運股的營運得看航運景氣，而營建股要看建案及認列的時點，有大小年的區別，配發股息可能也相對不穩定，會忽高忽低，怎麼會被納入00919成分股

再複習一下00919的選股邏輯，它主要選高股息股票的方式，是用市值前300大作為選股池，挑出當年「已宣佈」股利的股票，再剔除已除息標的（除息後再買進就無法領息了），以此提高資金效率以及達成「精準高息」的意義。

雖然單用長期存股的觀點來看，景氣循環股會影響公司營運甚至配息多寡，不會是我當作長期定存股的選項，但00919的選股邏輯是「瞄準」當年高配息的股票，其實有這層涵義在，去選出當年最強是合理的，而買ETF本身就是認同選股邏輯，以這個機制來汰弱留強成分股，除非未來景氣循環股的比例非常高再特別注意一下，現階段還算是合理的，我想就放心交給ETF。

只是00919真的會讓我比較想去追蹤的就是費用率，畢竟每次換股動輒10檔上下，費用率可能也會因此高一點。

00919新增12檔的名單如下：

長榮航、世界、至上、國產、京城銀、創見、長華*、華固、永信建、國票金、聯陽、聖暉*。

溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 成分股 營建股

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