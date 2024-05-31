市值型ETF 長線穩穩賺

統計2014年以來，台灣50指數有七個年度領先大盤，資金聚焦重點權值股趨勢顯著，今年在AI應用需求強勁下，權王台積電帶領權值股往前衝，推升台灣50指數今年以來漲幅逾三成，超越大盤漲幅8.1個百分點，可望創指數2002年發行以來最佳成績。

台灣50指數自2002年發布，選股邏輯為挑選市值前50大權值股，並隨著時代汰弱留強，至今經歷20個完整年度，根據彭博統計，之前台灣50指數報酬相對加權指數報酬率以2014年超越6.2個百分點最多，而今年以來至5月27日，台灣50指數報酬率超越大盤幅度已來到8.1個百分點，可望改寫紀錄。

市值型ETF含息報酬

根據CMoney統計，近期追蹤台灣50指數的ETF規模再度重返4,000億元，5月27日規模來到4,239元，改寫新高，其中，元大台灣50（0050）達3,294億元、富邦台50來到944億元，持續朝向千億元關卡邁進中。

法人分析，台股受惠AI趨勢，相關概念股表現強勁，加上聯準會表示以目前狀況來看升息並非下一步動作，市場認為利率觸頂促使外資回流， 統計今年以來至5月27日，外資買超金額突破1,800億，主要加碼權值股台積電、聯發科、鴻海等AI概念股，同時內資也追捧，五大壽險金控同步布局。

法人指出，過去20年間台灣50指數歷經三個趨勢轉折，除了台積電一直是產業龍頭，其他主要成分股因應科技推演而有所不同，顯示台灣50指數持續參與台股主流趨勢，不會錯過成長潛力。

存股專家也指出，市值型ETF長期成長性高於高股息ETF，且根據試算，高配息率在長多行情會大幅降低總報酬表現，對於距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，無須以配息率作為唯一考量，優先選擇市值型將更具優勢，建議投資人可透過定期定額為自己長線布局，參與台股長線成長。