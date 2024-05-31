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台股高息ETF 再掀換股潮

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

高息ETF換股潮持續在台股上演，包含群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能等成分股都已出現異動，包含長榮航、至上、台灣大等準成分股紛紛出列。

繼臺灣指數公司4月18日公告富邦特選高股息30等ETF的指數調整內容、5月17日元大台灣價值高息等換股內容、追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的國泰永續高股息也接力自23日起調整成分股；如今群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、群益科技高息成長等亦將再接棒，今（31）日台灣指數公司將公告相關台股高息ETF的新增及刪除成分股名單。

根據群益、統一投信官網昨日所揭露的持股名單可以發現，規模2,092億元，排行台股高息ETF第四大的群益台灣精選高息調整進入第二日，30日總持股檔數達42檔，新增成分股包含長榮航、世界、長華*、至上、京城銀、國產、創見、華固、永信建、國票金、聖暉*、聯陽；後續將有12檔成分被刪除。

群益台灣精選高息除了成分股異動將於今日出爐外，季度配息金額也將出爐。

至於追蹤的特選臺灣高息動能指數的統一台灣高息動能成分股則從40檔增加至47檔，包含長榮航、台灣大、統一、遠傳、上海商銀、遠東新、至上，總持股數來到47檔，後續將有七檔成分股被剃出。統一台灣高息動能目前規模591.06億元，排行高股息七大。

群益科技高息成長持股檔數則從50檔增加至68檔，新增智易、精成科、聯陽、信錦、中環、長華*、貿聯-KY、京元電子、環球晶、群電、威強電、大聯大、台灣大、中華電、遠傳、天鈺、美律、亞翔；後續將有18檔成分股被踢出。

至於國泰永續高股息目前總持股維持33檔約一周時間，聯詠、中華電、正新仍然持續增持持股中；後續將有三檔成分股被刪除。

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