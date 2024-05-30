00946…選前250大、高息成長股、外資因子！ 專家曝4點優勢：這檔很OK

如何建立選股檢查表

常常出國旅行的人都知道，出國前打包行李，必須有一張行李檢查表。這張表上，要列好必備必帶的物品，例如：護照、美金、常用藥品等….。照著表上逐一打包物品，才不會到了國外發現什麼東西忘了帶！

出國忘了東西，只要是國外當地能買到的還好，爬高海拔的百岳，3000公尺以上的高山就不同了，萬一忘了帶重要的裝備，到了山上才發現少了什麼，那可是會要命的。所以，有經驗的登山者，一定會有一張裝備檢查表。

出國會事先準備，爬山也是，但進入股市，多數人卻是憑感覺。我觀察，一般人買股票往往沒有任何依據，只憑自己的一念之間，就把錢投入了某檔可能很陌生的個股。我不曉得您是不是如此？如果您曾經只憑一念之間的感覺就買入某檔股票，最後的結果呢？

我買股票習慣有張檢查表，上面列好我選擇個股的條件，當某檔股票進入我視野時，我會用檢查表上的條件逐一篩選它，最終決定它會不會是我的持股。

如果您不是像我這般有著20多年，近30年的股市經驗者，不知道如何從各方面設立選股條件，那您不妨運用現成的投資工具。以台股來說，市面上有不少很好的ETF可供參考。

問題是，要買什麼ETF呢？答案當然是能創造愈好報酬的ETF愈好！但是，要怎麼知道該ETF能不能創造好的報酬呢？這答案就要回到ETF設計選股的邏輯，也就是指數編製的規則，或是說ETF選取成份股的規則，就是該ETF的靈魂，也是成敗的關鍵。

舉例來說，5/9掛牌上市的00946，我發現這檔ETF的選股邏輯完整且有獨特之處。就好比這檔ETF的選股檢查表很犀利。00946的選股檢查表上，有什麼項目呢？

首先，它的成份股市值要在前250大，市值夠大才有流通性，也代表市場資金認同。Check 其次，除了市值夠大，它的成份股完全以上市櫃電子股為主，而且還要是高股息成長股，這一點我喜歡。Check 再來，00946還獨家納入的外資認同因子，選擇外資持股佔比高、重倉長線看好的科技股作為成分股，跟著聰明錢一起布局。這一點很獨特。Check 還有，00946每年換股兩次，分別在5月上市櫃公司股利宣告之後，換入高息科技成長股，之後11月再鎖定科技成長潛力股。這個換股策略，已經在00919上，成功驗證其有效性。Check

當然，00946還有其它許多選股的條件，但單單這4點，在選股檢查表上，就讓我感到很OK了！如果您還不知道如何從基本面去設立選股檢查表，不如參考00946吧！

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