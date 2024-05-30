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「漲多的」ETF該賣還留著配息？ 專家：別再問了…代表你不懂投資的意義！

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

近期台股大漲，滿手ETF的投資人現在最常問的一句話就是：我現在賣掉ETF就已經獲利20%以上了，先賣、先賺、先贏，還需要再等待ETF的季配息月配息的8~9%年化報酬率嗎？

要回答這個問題之前，不是先比較哪一種方式的報酬率最高，而是要先瞭解你自己的投資性格。

一、「落袋為安」性格

「我現在賣掉ETF就已經獲利20%以上了， 先賣、先賺、先贏...」 有這樣想法的投資人其實不是具有「賭徒」性格

（因為股市裡的賭徒比較喜歡去買大漲大跌的AI概念股、科技類、航運類股...股價走勢相對平穩的ETF是不會被看上眼的），充其量只能說是具有「落袋為安」性格，也就是投資的路上有意想不到、且高額的投資利潤出現時，就賣掉一些原本打算長期投資的股票或ETF，把一些本錢拿回來，等待股票或基金價格有回跌的機會出現時再買回來。

二、「亂亂比」性格

這樣的「回本」做法及想法是人之本性，無可厚非，因為有收割獲利、而且放到了自己的嘴裏、實際嚐到了，才是真正屬於你的甜美果實。

但是如果你後面還有「還需要再等待ETF的季配息、月配息的6~8 %年化報酬率嗎？」 的想法時，那就代表你還不是很瞭解投資的意義。

因為所謂投資的意義是指：運用最適合自己理財性格的方式，來增加個人資產，而不是用別人獲利的方式、或是以能賺最多獲利的方法做投資，因為每個人的金錢觀、投資性格、資本條件...都不同，適合別人的投資不一定就適合你。

況且ETF「單筆買賣的獲利」和「每季、每月領配息」的機會成本、投入時間、風險... 完全不一樣，兩者的報酬率當然也不應該相提並論、亂亂比。民眾在投資的道路上，最常犯的錯也就是看到了路上的岔路或捷徑，不加思索地就走了進去。

三、「雞湯」性格

股市大漲之後，除了有「要不要賣掉落袋為安？」的念頭之外，原本已經有很多張低成本的高配息ETF的投資人也會開始疑惑：「再買下去會墊高成本，到底要不要再買？定期定額要不要再繼續？」

從正面方式思考，不再加碼投資就像保留了「原味雞湯」，配息報酬率可以始終維持著固定的水平；然而如果從背面（負向）方式思考，沒有持續注入新的資金在ETF上，就像這原味雞湯會少了如「排骨湯」般的濃郁、肉汁、油潤…等加味，而無法再產出更多的配息收益。

所以為了要讓長遠的配息收益繼續增加，排骨湯「應該」是比雞湯好的喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

ETF 台股 報酬率 季配息 月配息

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