台股聚焦3大題材 分析師指2題材「做夢太深」會嚇醒：穩健投資選0050、積極建議00881

坊間傳言台股「五窮六絕」，但今年5月台股不僅沒有跌，反而節節高升、一路飆漲，除了AI教父黃仁勳訪台以外，還有什麼可能原因使得台股高歌猛進？

市場上3大做夢行情，目前台股的大飆股基本都與下列3種題材有關。而夢含量越高、本夢比越高，估質也就越高；或許公司還沒賺錢、本益比還沒看到（因為公司還在虧錢），但股票已經先飆漲。

1、白日夢-AI PC

夢含量最低，相對來講最為務實。

6月3日COMPUTEX電腦展在即，是以市場上筆記型電腦相關概念股都漲幅不少。

展覽領域包含：人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續創新等。

COMPUTEX電腦展可說是全球投資人都在觀望，摩根史坦利也對電腦展做出重要性5星等級的評價，許多廠商都會在這個時間點「秀肌肉」，這也解釋了為何最近市場上AI PC相關類股都有5-10%以上的漲幅。

以目前預測，AI PC的題材比AI手機更占優，因為微軟推出「COPILOT」，一般上班族常用的EXCEL、WORD、PPT未來都可以結合微軟的AI功能；所以主觀判斷，AI PC對於股市激勵效果應該會優於AI手機。

以台灣公司而言，跟上這波熱度的不外乎一線大公司，例如品牌電腦宏碁（2353）、華碩（2357）；代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）；零組件祥碩（5269）；半導體台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）等。

此外這些股票多半為市場主流股票，這也是台股持續勁揚的帶動原因之一。

2、幻夢-光學共封裝CPO

夢含量第二高 。

簡言之，過去電腦元件當中資訊傳輸導體是銅為主，但AI、自駕車、物聯網在傳輸量越來越大的情況下，銅導線會有訊號耗損與發熱問題；而科學家認為解決方式是改以「光」傳輸，不僅耗損小、速度也更快，這就導致矽光子、CPO等題材浮上檯面，其實就是電子元件傳輸要進入下一世代所導致。

但CPO是什麼？只需要了解4個名詞就好，「光模組、光引擎、OBO、CPO」。

不過以現今的技術來說，光引擎還難以實現，而光引擎做不出來，CPO也就跟著難產。目前大致預測，要到2026年才有辦法做出光引擎、完成CPO。

目前CPO概念股，除了台積電以外每一檔的市值都較小，也有一些還處於虧錢狀態，然而近1個月漲幅近30%、50%；只能說本夢比非常高，建議投資人見好就收，這些股票100%不抗跌。

3、春秋大夢-機器人

夢含量最高，以目前的台灣技術與資金來講處於一個虛無飄渺的境界。

如果研發人型機器人的公司，背後沒有超級大資本當靠山支持，要造出人型機器人是非常困難的事情。

例如Figure AI公司，背後金主是亞馬遜微軟、輝達，貝佐斯也有投資。

目前台灣市面上的機器人概念股，與真正的人形機器人關聯度都不高，幾乎沒有製造機器人的能力，頂多只能做出部分系統。

總結

1、雖然3大題材在發酵，但夢含量越高，越沒有基本面支撐，真的要進場，也應該慎選標的。白日夢屬性就會比另2個主題好，畢竟其背後還是有基本獲利在支撐，而且其中股票也多為主流個股。

但因為6月電腦展也即將到來，短線的操作上可能有利多出盡的狀況；長線來看，這個題材到下半年應該都還有成長空間。

2、其實無論這3個題材任何1個，都離不開台積電，所以台積電是最安全且不會出錯的選擇。

但台積電現在股價狂飆，買不下手的話可以考慮投資市值型ETF，因為大部分市值型ETF台積電的占比都高，例如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）台積電占比都達50%以上。

此外還有另1種選擇，就是買科技類ETF，選股上也都包含了台積電。

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，未經同意禁止取用轉載。