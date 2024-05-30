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NVIDIA助攻掀AI PC狂潮…00891、00904表現亮眼！ 00947將於6月掛牌不能錯過

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

俗話說，只有輝達可以超越輝達，在華爾街一片悲觀看壞輝達財報的情況下，輝達再次繳出超乎市場預期的成績單，帶動台積電與AI相關族群走出好行情，而在時序進入下半年，COMPUTEX與AI PC一定是最火熱的焦點之一，要想在投資組合中與輝達還有AI餐一咖，究竟有哪些ETF不可以錯過呢？今天帶大家一次搞懂。

輝達 (NVDA) 財報亮眼 AI產業成關鍵

首先我們先來簡單回顧輝達本次繳出的財報內容，看看有那些亮眼之處與AI相關吧。

關鍵營收表現

營收：260.4 億美元（年增 262%），高於預期的 246.5 億美元

Non-GAAP 毛利率：78.9%（去年同期為 66.8%）

Non-GAAP EPS：6.12 美元（年增 461%），高於預期的 5.59 美元

財測和前景

FY 2025 Q2 財測

營收：280 億美元 ±2%，高於預期的 266.1 億美元

Non-GAAP 毛利率：75.5% ±50 個基點

高需求：Blackwell 晶片需求超過供應，H200 晶片供應受限

未來成長：Blackwell 晶片全面投產，將在超過 100 家 OEM 廠使用，較採用 Hopper 的 OEM 廠數量翻倍

執行長黃仁勳觀點

市場擴展：生成式 AI 擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療保健客戶，創造出多個規模達數十億美元的垂直市場

總的來說，執行長黃仁勳表示，除了雲端服務供應商以外，生成式 AI 已擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療保健客戶，創造出多個規模達數十億美元的垂直市場，尤其是在AI PC上，輝達宣布推出全新RTX 500/1000 GPU，滿足筆電等行動裝置運行AI 應用，合作夥伴包括微星、戴爾、惠普與聯想等，而對投資人來說，要想卡位AI PC行情，以下ETF可以是很好的觀察點。

AI PC出貨旺 半導體ETF成首選

資料來源：IDC
資料來源：IDC

未來5~10年內，台灣半導體產業鏈，將最優先受惠於全球AI成長爆發期，尤其是邊緣AI半導體營收成長速度，未來將略高於雲端半導體，包括AI 手機與AI PC兩大AI熱潮下的投資亮點。

根據市調機構IDC的預測，AI PC的出貨量將從2024年的近5,000萬台，成長到2027年的1.67億台。到了2027年，IDC預計，AI PC將占全球所有PC出貨量近60%。

IDC預計，2024年市場將持續下去，由於AI個人電腦的高價格已經開出，製造商一定會有更好的獲利，尤其在法人預估中，2024下半年全球AI應用持續擴增，半導體產業下半年業績將優於上半年，重量級半導體權值股一定會最先受惠，投資人可以在選擇半導體ETF時，將台股半導體權值股成分比重優先考慮進去，而半導體權值股一定不會錯過的就是台積電與聯發科，以下提供相關半導體ETF的表現與權值股占比，供投資人參考研究。

AI PC ETF 00947 新掛牌專攻IC設計

高通最近推出了 Qualcomm AI Hub，一款支持 Snapdragon X 系列平台的創新產品。這個平台為開發者提供了廣泛的 AI 開發工具，包括與 ONNX Runtime 和 Hugging Face Optimum 的深入整合，以及對 Llama.cpp 的支持。

目前，該平台已經內置了超過 100 個預先最佳化的 AI 模型。全球領先的 PC 製造商，如宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟 Surface 和三星，都計劃推出搭載 Snapdragon X Elite 或 X Plus 運算平台的 PC。這將使開發者能夠利用 Qualcomm AI Hub 為這些新一代設備提供卓越的使用體驗。

而AI PC除了直接投資半導體ETF，若想掌握與其中靈魂關鍵的生成式AI技術，則IC設計將是兵家必爭之地，最直接相關的ETF一定是即將掛牌上市的00947。

而若細看00947的前十大成分股，大多都是台股的高價股，這點除了顯示出相關個股的基本面好成績，才能撐起這麼高的股價，要知道台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，而00947正好提供讓小資族用小資金參與高價股的行情機會。

資料來源：台新投信
資料來源：台新投信

最後若參考報酬率來做比較，根據台新投信的指數回測資料，更可以發現IC設計動能指數近五年的績效高達324%，表現甚至優於投資半導體指數以及0050，顯示其打敗大盤與半導體產業的能力，投資人在分配資金於半導體ETF的同時，也可以分配部分資金於相關概念ETF，讓半導體產業直接、間接地帶來更多報酬。

原文出處：股股知識庫＿輝達財報亮眼！這些半導體 ETF 不可錯過

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00891中信關鍵半導體 00904新光臺灣半導體30 00947台新臺灣IC設計 AI ETF 輝達

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