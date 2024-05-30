00919科技版00946也是威力加強的00929…能買？ 存股哥：再觀察等2、3次配息
群益5月初發行一隻10元的月配ETF 00946，不過就我觀察聲量就沒有940當初上市時那麼瘋狂，也許是940這麼具有指標性的ETF發行以來表現不佳，以及話題性都被940搶走了的關係，但就股價表現來看，946目前表現倒是不差。
如果要快速總結我對946的認識，與其說它是科技版919，倒不如說同時結合919跟929的優點，也可以理解成積極型的10元月月配，對照組當然就是穩健型的940。
強化科技產業
經理人強調946的核心理念就是要「在對的趨勢選對的股票」，並且要能「精準高股息」，以目前走勢來看確實壓在對的趨勢上，5/9上市以來主力成分股都剛好走上升趨勢，這個進場點真滿準的。至於精準高股息，看到919的配息能力，應該不用太擔心。
威力加強版929
依照元大投資先生權重資料來看，同樣都是電子股組成的929第一權重類別電子-半導體已經達到46.05%，946直接拉到59.01%，919也不過49.19%，很明顯946就是要去拼AI、科技股這樣的題材，但缺點也是很明顯，遇到空頭它的跌幅搞不好還會比919、929大也不一定。
選外資會買的
這個選股邏輯滿創新的，選外資認同的等於更能精準挑選到勝率比較高的成分股，但我個人是覺得這個選股邏輯有點硬湊，畢竟外資會買的重磅科技股大概也就那些，至於這套邏輯有沒有用，就給時間印證嘍。
總結
問我會不會買？我一律都是再觀察看看，至少等2-3次配息再說，這是我的個人習慣，要等到股價成長及股息都符合我的預期才會進場，像919、929我也都是今年才開始佈局，雖然沒辦法參與前面那一大段漲幅，但我能確保我選的標的不是那種遇到空頭就弱不禁風，大漲時還漲輸其他人的標的。
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