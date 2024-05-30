債券ETF募集 「10元」聚光

第2季以來新ETF IPO告別首季狂潮回歸正常，新募ETF獲資金由12億至45億不等，但中信優息投資級債（00948B）繳出超過75億元、寫下第2季最佳成績，顯示訴求國內首檔10元計價債券ETF策略奏效，未來「10元」成為投信圈IPO新熱銷密碼。

今年3月全台掀起ETF史所未見的申購熱潮，且吸金能力一檔比一檔強，率先在農曆年開募的中信上游半導體成立規模新台幣175億元，創下海外股票型ETF募集最佳成績，其後募集的統一台灣高息動能以531億元規模成立，緊接在後的元大台灣價值高息打出募集價10元，吸引投資人積極申購，最終以高達1,752億元巨量級規模成立。

今年首季誕生IPO規模破千億的巨量級ETF後，第2季初適逢資本市場修正，近兩個月來新ETF募集規模不如首季，回到業者認為的「正常演出」。4月募集的股票型ETF，由兆豐投信的兆豐電子高息等權領銜，募集12億元，符合市場預期；野村投信的野村趨勢動能高息募集13億元，較其首檔募集的野村臺灣創新科技50成績更好；群益投信群益科技高息成長憑藉券商等強勢通路，募到45億元，為第2季以來股票型ETF最佳成績。

債券型ETF方面，挾市場對美國聯準會降息預期將帶來豐厚債券資本利得的期待，第2季來募集成績似乎優於股票型ETF。凱基投信推出全台首檔月配息美國非投等債ETF，追蹤指數剔除CCC等級低評級債券，訴求不管聯準會降不降息都該先回歸債券收益本質，獲得市場認同，拿下24億元IPO好成績。

中信優息投資級債ETF在28日結束募集，主打國內第一檔10元計價的債券ETF，經統計金額超過75億元，可說是ETF募集降溫之際，跌破市場眼鏡的好成績。不過，中信優息投資級債ETF與中國信託高評級策略收益債券基金屬同一檔傘型基金旗下，後者募集最後時間為5月31日。