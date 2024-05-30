月配型台股ETF 吸睛

台股多頭氣盛，指數站穩於2萬點大關之上，連帶台股ETF表現走高，若以近期掀起市場風潮的月配型台股ETF來看，近一周績效以5月才掛牌的新兵群益科技高息成長（00946）上漲近3.5%表現最好，第二名為復華台灣科技優息，漲幅2.1%，第三名為兆豐電子高息等權，上漲2.0%。

財富管理專家表示，近日在AI題材激勵下，電子股表現強勢，帶動大盤屢創新高，其中最受矚目的莫過於科技權值股表現，在半導體產業回歸成長軌道、和全球AI科技熱潮加持下，晶圓代工龍頭台積電、半導體封測龍頭日月光投控、台灣IC設計一哥聯發科近日先後寫下歷史收盤新高。

此外，電子代工龍頭鴻海，日前股價也創下16年來新高，使得主要持股中有涵括這些科技龍頭股的ETF，近期表現突出，以群益科技高息成長為例，其第一、二大持股為鴻海與聯發科，近一周股價漲幅為6.8%與8.8%，貢獻顯著。

財富管理專家指出，月配型台股ETF近一周報酬，以群益科技高息成長表現最突出，可歸功於其選股策略的精進，00946在成分股篩選機制上，還做到差異化，更精準的選出具投資價值的台灣優質科技高息股。

群益科技高息成長選股從250檔上市櫃電子市值前250大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息個股，力求息高，成分股篩選也考量企業獲利能力，兼顧股價成長性與填息能力。

00946也是第一檔將外資認同度納入考量的產品，能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等都獲得專業外資機構認可，形同在選股品質上多一層把關。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，由於半導體景氣逐步復甦，AI供應鏈訂單逐步放量攀升，在AI算力需求持續供不應求下，將挹注台廠電子供應鏈營收表現。