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集保：eNotice啟用至今 160檔發放收益分配ETF採用

中央社／ 台北29日電

集保結算所今天宣布，股務事務電子通知（eNotice）新服務 ，ETF收益分配電子通知服務於3月15日上線，迄今不到3個月，在投信業者的支持下，全數有發放收益分配ETF計160檔均已納入eNotice服務。

集保發布新聞稿說明，繼今年4月群益台灣精選高息（00919）等22檔ETF率先使用eNotice，總計發送近14萬筆收益分配發放電子通知予投資人後，目前受益人數最多的台股ETF國泰永續高股息（00878）也將於6月採用eNotice進行季配息通知。

集保指出，經統計00878申請股務事務電子通知eNotice人數高達16萬人，創eNotice上線以來單檔ETF申請人數新高紀錄。

為呼應台灣2050年淨零排放目標，並提供便利數位化服務，集保結算所於去年6月推出eNotice平台，並在今年3月擴大納入ETF收益分配電子通知服務，目前整體申請使用總人數已接近60萬人，並已發送60檔ETF、逾22萬筆電子通知。

集保結算所協理黃蓁蓁表示，隨全球永續發展潮流及數位化服務市場需求，eNotice服務提供市場雙贏解決方案。發行公司得透過eNotice展現企業ESG積極作為。

ETF 集保結算所

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