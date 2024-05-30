想擴倉00946！他看成分股「鴻海、聯發科比重大」：漲幅會高

台股多頭氣勢強勁，28檔台股ETF伴隨著大盤，連續兩天收盤寫下新高紀錄，且有26檔這兩天的累積漲幅都勝過加權指數。PTT網友規劃擴倉00946，他表示，AI朝來勢洶洶，但又擔心科技股在空頭時跌幅會很兇，而鎖定00946係因鴻海、聯發科比重偏大，他認為漲幅更高。其他人則表示「ETF要賠錢比登天還難」。

觀察28檔連兩天收盤價創新高的台股ETF，從成交狀況來看，以00946群益科技高息成長最為熱絡，近二日平均成交量近5.6萬張，近二日累積上漲2.94%，表現亮眼，28日收在10.5元，也是今年新掛牌的台股ETF中，與00943兆豐電子高息等權是唯二兩檔股價位於發行價格以上的產品。

一名網友在PTT發文表示，他之前想要申購00946，但怕重演00939、00940的破發命運，因此等到掛牌才買進，當時趁破發時段買進幾張，之後沒有再繼續加碼。

該網友說，近期輝達公布第一季財報，加上六月電腦展登場，帶出更多AI全新應用場域，他認為台灣供應鏈有望被世界大廠採用，00946近幾天也趁勢上漲，因此他考慮「要不要趁著現在還算便宜的時候繼續擴倉？」

該網友指出，00946的成分股聯發科、鴻海、日月光、友達等表現都還不錯，AI潮下半年來勢洶洶，加上這檔鴻海、聯發科比重不算小，因此他覺得漲幅會更好，不過他也擔心科技股在空頭時跌幅會很兇。

其他人則留言「台股ETF資金屌打外資，進場買就對了，00940跟00939你看最後還不是回來，ETF要賠錢比登天還難」、「以今年成立的ETF，00946有料多了，可惜募集太少，今年發行的月配只有00946爬回發行價還繼續漲，是真的滿厲害的」、「台灣只能靠科技股，及早入場」、「ETF停損會不會笑死人」、「這兩天看下來00946比00929會漲」。

還有人留言「重壓鴻海真的壓對了」、「00946真的強，在00940之後沒人買反而賺錢」、「空頭反而是加碼好時機，現在AI也還在初期，我覺得大漲的機率是多於跌的」、「沒破發值得擁有」、「是我會買00940，便宜又大碗，配息不錯會漲一波」、「00946的選股非常好」。