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00940終於翻紅獲利！ 她分享「三買法」：不論哪種方式站上9.8元皆賺錢

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。聯合報系記者曾原信／攝影
台股示意圖。聯合報系記者曾原信／攝影

股市爆料同學會．百變金融女王】

00940終於賺小錢了

先說在前面，任何相對高點，我不建議存股。因為漲多早晚會修正。除非你和我一樣不怕輸，而且先存少量，並且計劃：

1.一直向下攤平，

2.領息降成本。

之前在dcard 看過一個存股理論，內容大概是：

一個雞蛋商，買雞是為了賣蛋。從來就不會說，今年雞好貴，幾年後，我在買雞，來下蛋賣蛋。

我以00940來實驗高點存股，比較安全的方法：

1.間隔價位定量存法。

如表格內，從10開始買，每跌0.1定量加碼1張。

2.間隔時間定量存法。

如表格內，從10開始買，每月1/11/21日各定量加碼1張。

3.女王不定時不定量存法。

如表格內，從10開始往下買，我是隨意存。

除了以上3種，還可以延伸出其他存法，例如「間隔價位不定量存法」、「間隔時間不定量存法」...等。另外，我發現有紀律的存法比隨意存，結果比較好。

不管那一種向下加碼存法，當00940站上9.8，每一種都會賺錢。

我只是實驗存股才存00940，邊存邊觀察。若最後不滿意，也可以直接換存其他ETF或公司。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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