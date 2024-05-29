00940終於翻紅獲利！ 她分享「三買法」：不論哪種方式站上9.8元皆賺錢
【股市爆料同學會．百變金融女王】
00940終於賺小錢了
先說在前面，任何相對高點，我不建議存股。因為漲多早晚會修正。除非你和我一樣不怕輸，而且先存少量，並且計劃：
1.一直向下攤平，
2.領息降成本。
之前在dcard 看過一個存股理論，內容大概是：
一個雞蛋商，買雞是為了賣蛋。從來就不會說，今年雞好貴，幾年後，我在買雞，來下蛋賣蛋。
我以00940來實驗高點存股，比較安全的方法：
1.間隔價位定量存法。
如表格內，從10開始買，每跌0.1定量加碼1張。
2.間隔時間定量存法。
如表格內，從10開始買，每月1/11/21日各定量加碼1張。
3.女王不定時不定量存法。
如表格內，從10開始往下買，我是隨意存。
除了以上3種，還可以延伸出其他存法，例如「間隔價位不定量存法」、「間隔時間不定量存法」...等。另外，我發現有紀律的存法比隨意存，結果比較好。
不管那一種向下加碼存法，當00940站上9.8，每一種都會賺錢。
我只是實驗存股才存00940，邊存邊觀察。若最後不滿意，也可以直接換存其他ETF或公司。
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