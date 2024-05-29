看00929股價漲不敢買...00933B又重蹈覆轍！達人學教訓：投資要趁早狠下心

等便宜的代價

雪倫在投資上有個還在努力克服的問題，就是不敢買。

當看到一檔ETF價值浮現，價位在雪倫算出來的安全水位，還是會不敢買。

所以去年投資00929每次都一張、二張這樣小買，雖然設了目標張數，但隨著00929價位上漲，我後來就愈買不下去，這點實在讓我很頭痛。

前幾天看了孫太的存股致勝心理學書裡提到，我們不清楚價值所以才會不敢買。這句話，讓我思考很久！

我常逛便利商店、福利社，常用的生活用品或常買的食材只要一降價，就算降個二元，我都可以馬上感受到，可以判斷現在是不是值得買。

奇怪了，同樣的道理用在投資上，怎麼我的腦子就打結了！

我在投資00933B前研究好一陣子，覺得這檔金融債ETF確實收益不錯、平均信評達A級，算很穩健的債券標的，反覆思考好久，也設了目標張數／買進區間表（以債息率換算）。

明明第一次進場的時候，價格還算漂亮，也在設定的債息率內，怎麼就是狠不下心來，花個5次直接買到目標張數，就這樣每次下個5張，雖然每次下單的張數有比先前投資高股息ETF增加，但我還是覺得不夠快速。

為什麼我會這麼說呢？

因為00933B在我進場後，價位默默地往上走，才讓我懊惱明明價位在原設定的範圍內，我怎麼那麼龜毛啊！

雪倫第一次進場時間 5月13日 進場價位 16.65元、16.64元 第二次進場時間 5月14日 進場價位 16.62元 第三次進場時間 5月15日 進場價位 16.64元 第四次進場時間 5月20日 進場價位 16.68元 第五次進場時間 5月21日 進場價位 16.68元 第六次進場時間 5月22日 進場價位 16.72元 第七次進場時間 5月23日 進場價位 16.72元 第八次進場時間 5月24日 進場價位 16.68元、16.69元 第九次進場時間 5月27日 進場價位 16.67元

（每次布局5張，目前持有60張，含息成本價16.65元）

00933B不看第1次配息，第2次配息以來每月配息0.07元。雪倫看到含息成本價16.65元，就會覺得投資真的還是要趁早；愈早投資愈早享受現金流，也能愈早降低持有成本。

雪倫在投資時常會想很多，就算進場也會想要撿便宜，但想等便宜的代價就是有可能錯過股巿行情、股息。對於不想錯過行情，但又擔心股價一直漲，手上資金還在成長階段的雪友，用定期定額搭配逢低加碼，雖然很老生常談卻是很實用的簡單投資獲利方法。

以上純屬雪倫個人看法，不代表買賣建議。再怎麼看好，都不能用信貸投資。

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