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00878鬼之填息速度…若除息日才買進也賺一筆了！ 專家：填比配重要

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。（聯合報系資料照片）
台股示意圖。（聯合報系資料照片）

00878在5/17除息0.51元之後，在昨（27日）天完成填息啦！如果有在除息當天買進的投資人，現在也賺一筆了。

無論是公司股票或是ETF，配息固然重要，但是填息也很重要，免得落入人家說的左手換右手的困境。

這次00878花了7天的時間完成填息，雖然有些人很執著天數，但是我認為填息的時間和景氣與熱門程度有關係。

有時候景氣好，買什麼漲什麼的情況下，要在短時間內填息的機率就會很高。還有某些熱門的股票或ETF受到眾人追捧的時候，快速填息的機率也不低。我不會太執著幾天填息，有填息就給拍拍手了！

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00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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