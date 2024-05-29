00878鬼之填息速度…若除息日才買進也賺一筆了！ 專家：填比配重要
00878在5/17除息0.51元之後，在昨（27日）天完成填息啦！如果有在除息當天買進的投資人，現在也賺一筆了。
無論是公司股票或是ETF，配息固然重要，但是填息也很重要，免得落入人家說的左手換右手的困境。
這次00878花了7天的時間完成填息，雖然有些人很執著天數，但是我認為填息的時間和景氣與熱門程度有關係。
有時候景氣好，買什麼漲什麼的情況下，要在短時間內填息的機率就會很高。還有某些熱門的股票或ETF受到眾人追捧的時候，快速填息的機率也不低。我不會太執著幾天填息，有填息就給拍拍手了！
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言