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彭博：台股ETF熱潮本月急速降溫 高股息題材失寵了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高股息ETF近年來一直是台灣股民的熱門存股投資標的。路透
高股息ETF近年來一直是台灣股民的熱門存股投資標的。路透

兩個月前才帶動台股站上2萬點的ETF吸金熱潮，本月出現急速冷卻現象，除了新成立的ETF募集遜色之外，湧入台股ETF的資金最近也轉淨流出。

根據彭博統計，5月標榜高股息的三檔台股ETF，在上市前共募集約新台幣70億元，遠遜於3月的盛況。單單一檔4月掛牌的元大投信台灣價值高息ETF基金（00940），便募集1,752億元，創下全世界最大的募集紀錄。

台股指數近來頻頻刷新歷史新高之際，台股ETF上市後股價表現不盡人意，影響投資人加碼意願。00940上市迄今僅上漲1.3%，遠不如台灣加權股價指數4月至今7.2%的漲幅。

Allspring Intrinsic新興市場股票團隊基金經理人 Gary Tan說：「目前台灣股市漲勢主要由人工智慧領域的高成長產業所帶動，台灣的高股息ETF並未完全受益於這波漲勢。」

此外，金管會近期收緊對ETF的監管，包含禁止業者與未持有專業牌照的網紅合作行銷產品，強化評估成分股的集中度與流動性。

凱基投信新事業發展處副理穆正雍表示，募集時熱銷的台股ETF在上市後卻破發，的確會影響投資人參與基金募集的情緒，之後的ETF募資金額恐會下滑。

資金流向也反映降溫現象。根據彭博彙整33檔台股ETF數據，截至5月24日的兩周淨流出共約1.5億美元，一反先前連續六周的淨流入之勢，4月中旬曾出現單周淨流入高達8.4億美元。

中國信託投信固定收益部副總張勝原（Ryan Chang） 指出，有些基金公司現在轉而尋找其他市場和資產類別，例如海外債券，下個市場熱門題材將回到對聯準會（Fed）降息的預期。

元大投信台灣價值高息ETF基金上市後一度破發，表現較台股遜色。/擷自彭博
元大投信台灣價值高息ETF基金上市後一度破發，表現較台股遜色。/擷自彭博

ETF 台股 投信

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