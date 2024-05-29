006208、0050成分股幾乎完全相同...該買哪檔？專家分析：持有5年報酬只差0.1%

大家好，我是小畢，想要投資台灣整體股票市場，以往大家常選擇0050，也就是元大台灣50ETF。但除了0050外，富邦也有推出一個和0050追蹤相同指數的股票ETF，全名是富邦台灣釆吉50基金，代號006208，那麼這兩支ETF到底有什麼差異呢？又或者投資人應該選擇哪支ETF？接下來我會分享這兩支ETF的差異和報酬。

首先0050和006208都是追蹤台灣50指數，由台灣證券交易所和富時國際有限公司合作編製的，其指數由台灣股市市值最大的50家公司組成，其市值佔台灣股市市值的7成，所以我們可以說台股的表現基本上是由這50家公司所決定。

正因為0050和006208追蹤相同的指數，因此成分股幾乎完全相同，差別就是由不同的機構所發行，但也因為是不同機構所發行，就算追蹤相同指數，還是會有內扣費用，以及其他因素造成的追蹤誤差，而使得兩者的報酬產生差異。

接著是基金的規模，0050於2003年上市，006208於2012年上市，由於0050上市的時間較早，所以規模較大，以2024年4月時資產規模為3031億，006208資產規模則是854億，雖然規模差了將近3.5倍，但854億的規模也相當大，兩者都不太需要擔心未來規模太小而面臨下市的狀況。

再來就是ETF最重要的內扣費用，所謂的內扣費用就是ETF在追蹤指數時，所需要付出的成本，像是為了要調整成分股或是權重時，買賣股票的手續費和交易稅，還有操作這些投資組合的經理費或管理費，再來就是付給保管資金銀行的保管費，以及其他費用等。

我們可以看到0050在2013年時的內扣費用為0.47%，而006208則是0.48%；隨著時間和資產規模增加，到了2023年0050的內扣費用降低成0.43%，而006208則是降低成0.25%，所以以內扣費用來說，006208有較大的優勢。

那兩者的報酬差異又是如何呢？

我們假設投資人每年年底分別買進0050和006208，每年投資金額為10萬元，投資時間為2012年底到2023年底，每年發放的股利則會在配息日當天已收盤價再投入，結果顯示在扣除各自每年的內扣費用後，兩者每年的報酬表現，可以看到在2019年前勝負各半，而從2019年到2023年底連續5年都是006208的報酬較佳。

不過其實兩者報酬的差異相當小，最後的資產總值006208只比0050多了0.18%，以每年投資10萬元，到了2023年底共投資110萬元，006208的資產總值只比0050多了2254元。

除了考慮報酬外，還有一個我們必須要考慮的就是所謂的追蹤誤差。

所謂的追蹤誤差就是ETF和其所追蹤的指數報酬間的差異，以0050和006208來說，追蹤的是台灣50指數，所以追蹤誤差就是報酬和台灣50報酬指數的差異。

但在真實世界中除了內扣費用外，還會因為ETF在調整成分股時，買賣時的價格不同，而造成和理想值的台灣50報酬指數有所差異。報酬大於追蹤指數的是領先誤差，小於追蹤指數的則是落後誤差，當今天ETF如果領先或落後誤差很大時，代表離追蹤指數的實際報酬越遠。

我們可以看到0050在2013、2016到2018年有較小的追蹤誤差；而006208則是在2014、2015年有較小的追蹤誤差，但是從2019年到2023年底連續5年都是006208的追蹤誤差較小，不過兩者的追蹤誤差都偏大，都還有很大的進步空間。

從前面的結果來看，006208具有較低的內扣費用，近期的報酬和追蹤誤差有較好的表現，較低的單價對於不想買零股的小資族來說也較親民。

至於已持有0050的投資人，不需要特別賣出0050買進006208，因為交易成本可能就超過兩者的報酬差異。

◎本文內容已獲小畢投資筆記授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。