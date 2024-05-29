00878股價攀高、新出高股息ETF又多...還能繼續存嗎？專家：3原因抱緊不出

高股息越出越多，以前存的國泰永續高股息（00878）還能再存嗎？今天阿格力直接帶大家從績效複習到選股邏輯，同時也跟大家聊聊投資組合的分散性，帶你深入了解00878到底適不適合你。

以下為影音內容：

00878於2020年中掛牌，迄今約4年的時間，自掛牌到今年5月10日含息的報酬達8成以上，以年化報酬率計算為16%，績效驚人。00878發行張數超過1200萬張，受益人也逾125萬人。00878的選股門檻，要市值超過7億美元才有機會被納入，此外還有ESG的評等、殖利率的篩選，在選股邏輯上堪稱嚴謹。

3個00878值得存股的原因

1、有經過空頭挑戰

在2022年的「暴力升息」時，大盤重跌，但00878依舊有配息，最低股息單季有0.27元。

現在回看過往紀錄，配息金額也是穩定上揚，對於有現金流需求的投資人，是一個重要考量點。

2、配息後能否順利填息？

不少投資人會擔心除息是「左手換到右手」，除息後市值下跌，有許多個股雖然配息高，但股價越來越低，那也是白費工夫。

然而以00878來說，最近5次配息，最多8天、最少3天就能完成填息，已經連續14次都有完成填息，對持有00878的股東而言，是領了股息又賺了股票價差。

3、ETF的波動度

許多存股人都會忘記股市波動，如果一檔股票只看報酬率是持續走揚，但中間過程波動大，許多持股人在中途就會趕緊賣掉；同時，若另一檔股票報酬率小幅上漲，但波動非常小，持有的過程也相對安心。

就像房地產，雖然漲幅低於股票，但少有聽過投資房產沒賺錢的案例，究其部分原因，因交易不便、價格波動度比較不會讓人感到驚嚇，一時賣不掉也會選擇租出去；其實股票也是相同道理，所以低波動非常重要。

以2022年為例，股市大跌，但00878跌幅小於大盤；今年4月時台股也曾崩1000多點，但00878也相對抗跌，且報酬沒縮水。

00878之所以穩健，一部分原因與成分股選股也有關，00878在選擇殖利率的時候，會參考過去3年殖利率，這樣能避免景氣循環股被選入的機會，所以在股市的反應上相對抗跌。

00878的缺點

00878以殖利率、ESG作為選股標準，但殖利率對所有高股息ETF來講，都像是設立一個天花板存在；當股價越高、殖利率越低，就很有可能會從選股中被剔除。

因此00878在過去4年裡，跟大盤相比，績效也不是每次都勝過大盤；以掛牌迄今為止觀測，亦是略輸給大盤。

不過以00878的股價來看，目前23元的價格，也是持續創新高。

如果需要現金流，高股息ETF是一個好選擇，市值型ETF雖然漲幅多，但常常是「看得到、吃不到」，喜歡資本利得的投資人，才會推薦；像是國泰台灣領袖50（00922），跟大盤連動度極高。

00878的成分股

與最近新出的其他高股息ETF相比，00878的成分股重疊性相對較低，選股門檻市值7億美金以上的公司，所以選入的股票都是大型股；例如金融股占比21.77%，中信、元大、永豐金都在列，剛好遇上今年金融股復活，股價上漲，對00878的受益人來說也是值得期待的一件好事。

在重疊度低的情況下，00878就能與其他高股息ETF作為互補，此外00878不僅低波動、還保持了連續14次填息的紀錄，各方面來說都是穩定成長、適合長期持有。

免責聲明：本影片之個股為講解範例，非買賣建議與誘導投資人跟進。

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