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00935、0052…新舊科技ETF該怎麼買？「黃仁勳旋風」AI浪潮還沒結束！

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

還在漲？台積電、聯發科同時創新高...AI領頭羊，輝達創辦人黃仁勳真的來了，AI浪潮還沒結束？

0052富邦科技00935野村臺灣新科技50

AI浪潮如何掌握，老牌、新秀科技ETF絕對不容錯過；AI領頭羊輝達財報超乎市場預期，熱潮延續全球續瘋AI。

美國AI晶片大廠輝達，上周公布財報結果超乎市場預期，第一季營收260.4億美元，年增262%，優於市場預期的246.5億美元，同時，預計第二季營收為280億美元，高於市場預估平均值266.6億美元，延續全球瘋AI浪潮，今（27）日台積電、聯發科股價創新高！輝達創辦人黃仁勳將於6月2日發表演講，兩檔科技型ETF，0052富邦科技、00935野村臺灣新科技50，近期表現亮眼！

0052富邦科技、00935野村臺灣新科技50，科技型ETF老牌新秀主要差異！

上禮拜簡單提到過0052、00935，今（27日）天台積電、聯發科股價同時創新高，兩檔主打科技的老牌、新秀，主要又有哪些差異？

點開投信官網公告的前十大成份股，馬上就能夠發現，0052富邦科技，因為沒有設計單一個股的權重上限，所以光是台積電權重就超過60%。

00935野村臺灣新科技50，單一成分股權重不可以超過30%，除了最大成份股台積電，第二大成分股聯發科權重占比也有將近14%，所以在今（27）天聯發科大漲7.53%的情況下，可以發現00935單日漲幅2.37%，優於0052的1.38%，當然，股市未來的漲跌沒有辦法準確預測，選擇單壓一檔或是分散持有，就看每一位觀眾朋友自己的選擇。

0052富邦科技、00935野村臺灣新科技50，成立以來含息總報酬表現亮眼！

2006年09月12日0052正式掛牌上市，成立以來含息總報酬393.87%表現亮眼。

2023年11月01日00935正式掛牌上市，短短半年時間含息總報酬率40.85%，今年8月底即將進行，成立以來的第一次收益分配，預計9月正式除息，00935股價表現亮眼，配息究竟能不能讓投資人一起滿意，知美會持續追蹤，第一時間與大家分享。

歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0052富邦科技 00935野村臺灣新科技50 ETF

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