00918「高填息率」…領股利又賺價差！ 不敗教主：怕震盪這樣做降成本增加張數

以前都說五窮六絕，結果這個月的台股真的是直直衝！不只大盤，好幾檔台股ETF也是一直創新高。老師用CMONEY跑了資料，發現大華優利高填息30（00918）五月有11個營業日創下今年以來的收盤新高價，股價從掛牌的15元大漲到25.51元(2024/05/28)，投資人不但有價差可以賺，再加上過去四次的配息，誰說高股息ETF不能同時「領股利+賺價差」？

台灣投資人很喜歡領股利，但是要記住，唯有「填息」才是股利有放到口袋中喔！00918強調「高填息」，上市後股價上漲並創新高，就是不斷填息的動能。（資料來源：CMONEY，統計至2024/5/28）

既然00918是高股息ETF，當然要看一下過去的配息紀錄，00918是季配息，除了剛上市的第一次配息是較少的0.2元，最近3季的平均配息金額為0.707元，以25.51的股價計算，單季的殖利率高達0.707 / 25.51 = 2.77%。6月即將再次配息，從臺灣指數公司的指數配息率12% 多來推測，應該還是高股息的前段班！

現在的ETF這麼多，會不會有選擇困難？重點還是指數的特點，00918為何能夠維持高填息？00918追蹤「特選台灣優利高填息 30 指數」，選股範圍是台灣上市上櫃股票中，市值前150大股票。

一、用「股利率」排序，選取前 33%。 二、再以完成填息的次數比率，擇優篩選 30檔股票。 三、依照股利率加權，再依自由流通市值調整權重，個別成分股權重上限為8%。

從上面3點可以看出，00918的成分股具備「高殖利率」跟「高填息率」的特點，而且殖利率越高的權重也越高，因此00918整體也能夠維持高殖利率。00918上市以來，用數字證明自己是「高報酬+高填息」，且六月即將再次除息，有意參加領息的投資人可以及早布局。

如果擔心大盤在高檔震盪，可以用定期定額法分批佈局，平均買進的成本。加上00918配息的優點，記得要將股利再投入，拿來降低成本跟增加張數。台股長期趨勢是往上的，如果想要避開個人選股的盲點，利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，並透過息收降低資產波動。無論是退休族或是小資族，只要堅持長期投資的策略，努力累積張數就可以領到不錯的股利。不過還是要小提醒一下，領股利固然不錯，「高填息」才是重點喔。

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