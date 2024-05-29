對00878是真愛…它不出問題將永遠不離不棄！ 小師傅：決定不做渣男

我剛入股市的時候，第一支股票是0056。當時一張約25元，一張配息1000元，殖利率約4-5%，覺得這樣已經很不錯了。那時候我想著，只要存到365張，一天就有1000元的被動收入，這樣就可以 cover 我每日的生活開支。於是我下定決心開始存股之路。

不過，剛開始存股的我投資心態不是那麼堅定，常常在25元進場，26元賣出，漲到27元又買回來，28元再賣。這樣的狀態持續了好幾年，都沒辦法真正存股。當時經常看到電視上的投資高手說，0056 的天花板是30元，25元是它的底部，所以可以在這區間內做價差操作。我真的就把它當作價差操作來做，搞到最後真以為自己可以變成炒股高手了。

最後存了幾年的0056（高股息）存不起來又開始轉買市值型的0050。但後來持有了一陣子運氣很好碰到疫情大爆發帳面全面虧損市值型配息又少的可憐，兩三年都沒有穩定現金流真的有夠難熬，經歷過後我才真的發現自己更喜歡高股息的 ETF。

後面直到我遇到了00878（真愛），我就決定不做渣男，要做一個不會三心二意的好男人。是878徹底改變了我，雖然它有時一言不合就會南下回娘家（下跌），但終究還是會北上（上漲）回家。我現在決定跟它牽手一輩子，它不出問題，我就永遠對它不離不棄。只要我經濟能力允許，我會一直不斷投入資金照顧它（買進00878）。

行情總在絕望中誕生

在半信半疑中成長

在憧憬追隨中成熟

在希望熱絡中毀滅。

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