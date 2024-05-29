台灣債券ETF拚全球五強 路透：整體規模衝千億美元

路透報導，基於追求利差與美國聯準會（Fed）「終將降息」的信念，台灣投資人源源不絕地把資金投入海外債券指數型基金（ETF），規模也在27日增至763.5億美元，超越多倫多證券交易中心的720億美元，成為全球第六大市場。

報導指出，台灣投信業者預期，下半年台灣債券ETF整體規模有望衝向1,000億美元大關，挑戰芝加哥選擇權交易所（CBOE）的全球第五大（目前為1,017.93億美元）地位。

根據櫃買中心統計，投資人對債券ETF投資的高度需求，使既有的債券ETF規模不斷膨脹，今年來已有14檔申請34件追募，募資額達6,760億元；受益人數亦快速增加，截至本月24日，已新增逾54.8萬人投入，受益人數達到160.23萬人。

為吸納更多資金，投信業者也持續申請成立新的債券ETF，預計今年掛牌上櫃債券ETF檔數推升至七檔，較去年三檔大跳增，屆時累計有近90檔債券ETF掛牌交易。

業者窮盡心力創新手法吸引民眾「存債」，已有以10元台幣計價發行、每月領息的ETF出現，企圖吸引小資族加入。

路透指出，觀察今年受益人數增加較多的債券ETF，投信業者表示，清一色都是長天期債券ETF，像是群益ESG投等債20+超過16萬人，受益人最多；國泰20年美債ETF今年也新增近九萬投資人，整體受益人數已超過21萬人。

業者也持續挖掘潛在投資人，近期中信投信就推出全台第一檔10元發行價的債券ETF，聚焦15年以上長天期投資等級債券，企圖降低投資門檻，並搭配月配息機制，希望吸引小資族加入「存債」散戶大軍。