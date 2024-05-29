FT臺灣Smart ETF 小資優選

輝達（NVIDIA）上周公布今年最新財報，首季獲利與第2季展望雙雙超乎市場預期，激勵盤後股價大漲突破1,000美元關卡，並帶動台灣AI概念股齊漲，富蘭克林華美投信推出的FT臺灣Smart ETF（00905）同步受惠。

輝達第1季營收達260億美元，年增率262%，已連續三個季度成長超過兩倍，且每股盈餘為6.1元，超出市場預期，同時也宣布其銷售前景依然樂觀，顯示在 AI 運算方面的支出依舊強勁。

眾所周知，台股屬於淺碟型市場，主流投資類股輪動快速，就如今年以來台股累計漲幅逾20%，520後主升段從傳產、航運輪動至AI概念股，包括AI散熱、AI PC、AI光通訊等。而如蘋果概念股、紡織、車用概念股、IC設計等上半年表現較差的產業，未來也有輪流反攻的機會，成為下半年的主角。

一般投資人投資時容易聚焦單一產業或風格，顧此失彼，影響長期投資成果，如果從成長動能、高股利率、價值品質與風險控管四個關鍵因子選股，則有機會發揮最佳成效，聰明投資台股。

比較Smart多因子指數、台灣加權指數、台灣50指數與台灣高股息指數，在2010年1月1日至2024年5月16日的價格報酬與股利報酬，Smart多因子指數在價格報酬與股利報酬等兩大指標的表現都遙遙領先其他三者。

以股利報酬來看，Smart多因子達246%，遠高於台灣加權的173%、台灣50的201%、台灣高股息的200%，而同期間的Smart多因子價格報酬228%，亦高於台灣加權的160%、台灣50的198%、台灣高股息的69%。而富蘭克林華美投信推出的FT臺灣Smart ETF追蹤指數正是Smart多因子指數。

據公開資料顯示，FT臺灣Smart ETF追蹤Smart多因子指數，由動能因子、價值因子、品質因子把關選股，市場上漲時能把握趨勢，下跌時也能有效率的風險控管，目前FT臺灣Smart ETF在電子產業的曝險超過80%，且入場門檻低，1張約1.3萬元，投資人可輕鬆入主台股主升段，透過定期定額、聰明累積財富。