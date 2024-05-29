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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

台股市值型ETF 氣勢旺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股自4月22日低點反彈以來頻創新高，累積漲幅近12.6%，台股市值型ETF績效也水漲船高，觀察同期間表現前十強的台股市值型ETF，包括群益台ESG低碳50、元大MSCI台灣、元大台灣50、國泰台灣領袖50等四檔上漲幅度均逾15%。

近期在520行情助攻、AI科技題材激勵，以及企業財報表現優於市場預期等多重利多帶動下，台股大盤自4月22日波段低點反彈，重回2萬點大關之上。法人表示，看好台股後續行情，可以市值型ETF定期定額長線布局。

市值型ETF表現前十強
市值型ETF表現前十強

法人分析，市值型ETF主要追蹤大盤指數，以市值規模來排列篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型ETF來參與行情，有助長期投資人實現資本增值。

其中，在台股市場中，有多檔市值型ETF可做選擇，而近年發行、較新型的市值型ETF在產品設計上，還多融入ESG低碳、公司治理等因子，包括訴求布局於低碳市值龍頭企業的群益台ESG低碳50、著重企業公司治理表現的富邦公司治理等。

群益投信指出，以群益台ESG低碳50為例，提供投資人在追求市場長期表現之餘，也能順勢掌握ESG永續投資大勢。透過層層的選股機制，選出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，能順勢參與台股多頭行情。例如：AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期。

國泰投信指出，美股是台股的前哨站，去年以來，AI一路帶旺整體半導體產業，對於市場擔憂這一波高漲會不會出現2000年時的科技泡沫，國泰投信認為目前全球生成式AI都還在很早期的階段，預計明年開始真正能看到百花齊放的應用出現，長線趨勢相當明確，有別於20幾年前科技股本益比受到高估，資金盲目入市，導致當時急漲又跌落的情況。

國泰投信表示，現階段半導體庫存已清，企業獲利正成長，產業是從落底反彈，供應鏈訂單潮湧現，產業基本面有撐，前景明朗，市場資金可以更有信心。

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