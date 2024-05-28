快訊

奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

復華日本龍頭ETF 6月12日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
復華日本龍頭ETF(00949)特色
復華日本龍頭ETF(00949)特色

日股開創新格局，投資策略也要升級。復華投信表示，預計6月12日募集的復華日本龍頭ETF（00949）追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是國內首檔有基本面篩選的日股指數，將是掌握日股多頭新利器。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，ETF追蹤日股大盤，雖然覆蓋度較高，但長期報酬率較不突出，也較難反映日本近年經濟脫胎換骨的有感變化。

00949追蹤指數加入「Smart Beta」策略，從市值、流動性、基本面及計算權重層層篩選，同時需通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25%、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50%」等二項全球競爭力指標；挑選出來的30檔成分股具絕對的品牌及產業競爭優勢，並涵蓋五大商社、先進半導體、製造業龍頭及內需消費等熱門投資主題。

彭博資訊統計，截至5月28日，日經225、東證指數今年來分別上漲16%、17%，NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數漲幅則有26%，表現優於日股大盤。

劉昌祚分析，00949目前成分股第一大為豐田汽車，今年來股價大漲逾三成、且權重達15%，高於在東證權重的4.8%，此外，近年深受股神巴菲特青睞的四大商社，今年股價漲幅優於大盤，也高於在東證的指數權重，因此使00949追蹤指數受益日股上揚的幅度更大。

劉昌祚指出，上述優質龍頭企業在2021年後期環境下的抗風險能力及獲利彈性較佳，進而吸引資金青睞，此外，伴隨日本經濟結構性改革、通縮結束倒數和工資上漲，有利提升企業獲利、消費能力，加以近年資金明顯集中於大型股，擁有難以撼動的護城河優勢日本龍頭企業因制霸優勢，將是日股多頭行情下主要受惠標的。

日本 日股

延伸閱讀

送給職場畢業季的紓壓小物推薦指南！日本女孩也瘋搶的必備好物~

跟團赴日本旅遊被排怪景點？ 他曝「跟鷹架拍照」滿頭問號

天氣不佳！日航與全日空取消羽田機場部分航班 影響約5300名旅客

咖啡控超嗨！日本超人氣咖啡「% Arabica」台灣二號店來了 新店址選在「這一區」？

相關新聞

台灣債券ETF拚全球五強 路透：整體規模衝千億美元

路透報導，基於追求利差與美國聯準會（Fed）「終將降息」的信念，台灣投資人源源不絕地把資金投入海外債券指數型基金（ETF...

台股市值型ETF 氣勢旺

台股自4月22日低點反彈以來頻創新高，累積漲幅近12.6%，台股市值型ETF績效也水漲船高，觀察同期間表現前十強的台股市...

FT臺灣Smart ETF 小資優選

輝達（NVIDIA）上周公布今年最新財報，首季獲利與第2季展望雙雙超乎市場預期，激勵盤後股價大漲突破1,000美元關卡，...

復華日本龍頭ETF 6月12日開募

日股開創新格局，投資策略也要升級。復華投信表示，預計6月12日募集的復華日本龍頭ETF（00949）追蹤指數為「NYSE...

台股續飆高...28檔台股 ETF相伴連寫二天新高

台股多頭氣勢強勁，28日大盤再創收盤歷史新高，連續兩天創高，加權指數以21,858.41點收盤，上漲54.64點，兩天累...

00918一年半獲利90％將近1倍…價差抵8年股息該賣？ 專家曝「最實務做法」

00918去年還原漲幅58%，今年截至5月又漲19%，不到1年半的時間裡，從15塊漲到25塊，加上這段期間累積配發2.3塊的股息，可以說，如果是這檔ETF掛牌以來持有至今，1年半獲利接近90%將近1倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。