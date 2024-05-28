復華日本龍頭ETF 6月12日開募

日股開創新格局，投資策略也要升級。復華投信表示，預計6月12日募集的復華日本龍頭ETF（00949）追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是國內首檔有基本面篩選的日股指數，將是掌握日股多頭新利器。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，ETF追蹤日股大盤，雖然覆蓋度較高，但長期報酬率較不突出，也較難反映日本近年經濟脫胎換骨的有感變化。

00949追蹤指數加入「Smart Beta」策略，從市值、流動性、基本面及計算權重層層篩選，同時需通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25%、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50%」等二項全球競爭力指標；挑選出來的30檔成分股具絕對的品牌及產業競爭優勢，並涵蓋五大商社、先進半導體、製造業龍頭及內需消費等熱門投資主題。

彭博資訊統計，截至5月28日，日經225、東證指數今年來分別上漲16%、17%，NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數漲幅則有26%，表現優於日股大盤。

劉昌祚分析，00949目前成分股第一大為豐田汽車，今年來股價大漲逾三成、且權重達15%，高於在東證權重的4.8%，此外，近年深受股神巴菲特青睞的四大商社，今年股價漲幅優於大盤，也高於在東證的指數權重，因此使00949追蹤指數受益日股上揚的幅度更大。

劉昌祚指出，上述優質龍頭企業在2021年後期環境下的抗風險能力及獲利彈性較佳，進而吸引資金青睞，此外，伴隨日本經濟結構性改革、通縮結束倒數和工資上漲，有利提升企業獲利、消費能力，加以近年資金明顯集中於大型股，擁有難以撼動的護城河優勢日本龍頭企業因制霸優勢，將是日股多頭行情下主要受惠標的。