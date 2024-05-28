00918一年半獲利90％將近1倍…價差抵8年股息該賣？ 專家曝「最實務做法」

00918去年還原漲幅58%，今年截至5月又漲19%，不到1年半的時間裡，從15塊漲到25塊，加上這段期間累積配發2.3塊的股息，可以說，如果是這檔ETF掛牌以來持有至今，1年半獲利接近90%將近1倍。

很多人買高股息ETF為的是穩定配息，結果抱一年價差竟然可以抵7、8年股息，這下到底要存還是不存？便成了「甜蜜的煩惱」。

先來聊聊為什麼今年這麼強？

這檔ETF今年的表現，主要歸功於成分股當中有鴻海、長榮、中信、廣達等今年皆處在風口上的股票，當然你可以說它運氣好，不過連續2年運氣都這麼好，說明它的編制規則有點東西。 00918的編制規則，白話來說是以近4季EPS*近3年股息發放率，找出預期高股息的股票，再用歷史填息率遞減排序，然後以股利率+市值分配權重。

看到這裡也許你覺得，「就這樣？這麼樸實無華的嗎？」

其實仔細思考，這樣挑出來的股票，除了幾乎可以篤定股息殖利率會落在ETF前段班之外，更重要的是通常基期也不會太高，加上高機率填息的特質，使得這類股票就算遇到空頭，跌幅也有限。

所以只要成分股當中有個小小的利多激勵，常常就可以推動股價蹦蹦往上跳，這是我推測它這2年股價表現強勁的主因。

至於要不要續抱？

坦白說，我一定是站在趁勝追擊的角度，「好，還要更好！高，還要更高！」，續抱+1啦。畢竟它們都已經有內建換股機制，根本不需要你去擔心究竟是不是高點？或是要不要先減碼一趟的問題。

不過就算我們寫得再貼切、再貼近真實情境，都抵不過股民內心的小惡魔。這個小惡魔邪門了，套牢的時候都靜悄悄，偏偏賺錢的時候特別活躍，一旦帳面獲利，奇怪了總有股聲音要你趕快賣。

例如我身邊的真實案例，幾個月前問的都是「這次配多少？」，最近則是改問「要不要賣了？」

所以實務上的做法，真的受不了小惡魔的呼喚，那就小量減碼，例如有100張賣20張，奈米戶有10張賣2張，賣下來往後找機會低接回來，不要全部賣光光。不然股市創新高，庫存乾淨得不得了，這種感覺有多難受，我就不說了！

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