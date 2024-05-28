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00919股價太高嚇跑投資新手？達人：高股息ETF要長期持有、不是在賺價差

聯合新聞網／ 冏冏
投資高股息ETF需要長期持有。台股示意圖／聯合報系資料照
投資高股息ETF需要長期持有。台股示意圖／聯合報系資料照

有讀者上個月跟風買高股息ETF後，商品慘遭破發，他跑來哭訴，說是被券商割韭菜。我想說，那未免言重了，既然都決定買高股息商品，就要做好準備長期持有，因為你要賺的是股息不是價差啊。

我反覆強調，20、30歲的年輕人正是要拼資產增加的時候，不要對利息帶來的現金流過度痴迷，多買點成長性強的資產才是上策。

新高股息商品引起大量新投資者的FOMO心態，很多人進場前根本沒有認真了解那到底是什麼東西，也未認知到投資必有風險，短期套牢就心態炸裂。

相對於直接投資國外債券可能承受的匯損和雙重課稅問題（台灣投信公司發行的債券ETF另當別論），高股息ETF非常適合需要現金流的台灣投資者，尤其適合退休、高齡人士或是尋求更高資金靈活性的人。

激起台灣這陣高股息ETF狂潮的「先驅」，不得不提到群益台灣精選高息（00919），它從掛牌至今年4月底淨值報酬超過82%，績效相當亮眼。

我在podcast也多次提到它，除了發行的時間點達成天時地利人和，也因為它有「做對」的策略。

剛好藉著機會帶大家看，要怎麼認識和評估一檔高股息ETF，我就簡單說說買這檔ETF前的必知事項和幾個參考指標。

以下內容為我自己的觀察和總結，參考群益投信行銷資訊。

第一，ETF是一籃子股票，跟股票一樣有風險，不管買任何ETF，至少了解它的選股邏輯。

00919囊括30檔股票，選股標準：

1、上市櫃公司市值前300大

2、依照當年企業宣告的配息，鎖定當年度的高息股

3、日平均交易金額超過8000萬台幣

4、近四季ROE> 0

5、每年5月、12月調整持股

這5點分別的優勢是「企業規模、現金流、流動性、企業的賺錢效率、與時俱進」，能被選進來當成分股的，都是有一定水準的優質企業，也降低投資人自己選擇個股，不小心踩雷的風險。

第二，配息頻率

你對資金靈活性的需求有多高？想要多久收一次錢？一定要先了解。

00919是季配息（3、6、9、12月除息，實際領到息則為次月），每季一次的配息可以為投資人提供相對現金流，適應大部分人對資金靈活性的需求。

第三，既然是高股息ETF，配息表現和總報酬率就是必須關注的重點

從2023年6月到12月00919每季現金股利（即每單位的配息金額）為0.54元、0.54元、0.55元。

今年第1季每單位的配息金額更是上調至0.66元，單季配息表現約在2.41%~2.66%之間。配息表現應該算是高股息ETF中的資優生。

除此之外值得留意的是價差，近1季含息總報酬是14.06%，近半年是28.83%，近1年是約48.61%，自2022年10月13日成立以來至2024年4月30日計算，總報酬更是達 82.19%。

也就是說，當初投10萬的話，現在已增值到超過18萬了；其各期間表現也都有優於同類型商品。綜上所述，在配息能力和總報酬表現上，00919都是可圈可點。

第四，適合買進00919的方法

最常見的就是單筆申購和定期定額。

先說單筆申購，對於有現金流需求的投資人，資金進場後，配息的月份就可以開始領息，打造現金流。但若單筆投入的金額過大，也可以選擇在一段時間內分批進場，由於00919 的股性較活潑，投資人可以趁著市場回檔時，逢低加碼，進一步降低成本。

如果是小資族，也不用擔心股價過高，現在定期定額很方便，可以設定每個月想要的扣款金額，定期扣款，長期持續的累積部位。

最後，00919成分股半導體類比例偏高，約佔52.03%（以2024年4月份00919基金月報的資料來看），這個風險需要注意。不過我本來持股也是偏好半導體，省去自組的功夫非常剛好。

000919將於5月底進行換股，屆時會更新為今年股利表現相對優質的30間公司。其貼心的是選股上，00919會事先剔除已經配息過的公司，確保投資人的資金非常有效率地運用，不會買到不配息或已經配息的公司。通過精選成分股和積極管理，替投資人創造現金流。

對高股息商品感興趣的人，00919確實值得好好關注一下。

定時定額警語：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

◎本文內容已獲冏冏授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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