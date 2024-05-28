00923有ESG還不夠加上低碳…適合定期定額的好標的！ 專家：牛市更會漲、熊市更抗跌

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聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

ESG低碳市值型（00923）近期表現良好

觀察00923群益台灣ESG低碳50成立以來的表現（統計至2024/4/30），其表現值得關注！那麼，號稱「第三代市值型」，或「低碳版台灣50大」的00923到底有什麼特點呢？

孫太認為最主要就是「低碳趨勢」了吧！

在全球環保意識抬頭之下，國內碳費徵收即將從2025年開始，屆時碳費、碳稅或買碳權的額外成本，勢必將影響台灣企業的獲利。

因此，將來將是一個「不夠低碳就OUT！」的市場，因為不夠低碳就打不進「綠色供應鏈」，例如蘋果就提前要求在2030年達淨零碳排，供應鏈若不減碳就直接汰除！

台積電也要求700家供應商，不減碳就淘汰，而綠色供應鏈就好比骨牌效應：蘋果要求台積電；台積電往下要求供應商；供應商要訂單就要做好低碳！

而觀察相關類股也可以發現低碳議題其實已經悄悄反映在股價，越是做好低碳的企業越容易出現「牛市漲得比別人多+熊市跌得比別人少」的狀態，因為這是產業趨勢。

00923號稱台股第三代市值型ETF，這是因為第一代市值型ETF強調「純市值」，第二代市值型ETF則強調加入「ESG」的概念，而00923的第三代市值型ETF則再加入「低碳篩選」，透過ESG優化加入具前瞻的低碳篩選並排除高碳風險股，可以說00923就是低碳版台灣50大。

這樣的篩選結果會降低鋼鐵、塑化、水泥等碳密度較高的企業而配置更多低碳密度的龍頭科技股，當然而這也反映在00923的績效上。

鐵粉應該知道，孫太追蹤00923一段時間了，最初關注這個議題是因為政府於111年3月及12月分別公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」，《氣候變遷因應法》修正草案亦於112年1月10日經立法院三讀通過，由此推估減碳是世界趨勢，其產業運作的趨勢且勢不可擋，企業唯有改變自己的營運模式，朝著低碳的方向前進，公司才能持續獲利！

而新政府在520上任後將積極推動淨零轉型五大策略，協助產業低碳轉型，有鑑於減碳已是全球共識、執政重點，加上各國準備開始徵收碳稅（碳費）下，在低碳ESG上管理妥善的企業更有能力守住獲利，相信中長期表現可期。

拆解選股邏輯 = 台股市值前50大 – 高碳風險股 +ESG低碳模範生 = 00923

最後總結，低碳指標並加入ESG概念的00923，家人已持有00923差不多一年的時間，粉絲可以自行去看一下績效，伴隨著大環境減碳趨勢，持有減碳企業相對能避開碳費碳稅的衝擊，在營運獲利上也可望能有穩健的表現，更具競爭力，對於有想要長期存市值型ETF標的的投資人來說，00923很適合作為定期定額的投資標的，可順著趨勢進行投資規劃，以上資訊提供給粉絲們參考！

警語：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。有關基金之ESG資訊，投資人應於詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00923群益台灣ESG低碳50 ETF 市值型

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