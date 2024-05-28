00935上市至今績效高達41％！ 專家：想搭上AI、黃仁勳、台積電必買這檔ETF

雪倫在很年輕的時候（遙望）曾待過電腦週邊出口公司，那時參加Computex是公司每年的重頭大戲。當年在電腦資訊產業一年會有三大展覧，分別是德國CEBIT、美國拉斯維加斯CES、台北Computex。

由於是國際大展，會有從世界各地飛來看展的買家。各參展公司莫不使出重量級殺手鐧的產品吸引買家注意，有些公司除了在展區有攤位，還會在附近租飯店場地給買家看些特別的產品。通常參展都會帶來不錯的業績，如果產品有大亮點，哇！那可以幫公司補血好一陣子。

過了這麼多年，改變最多的是Computex從以前只有電腦資訊業的人知道的展，現在也成為很多投資人觀察是否可以投資這些科技創新公司的重要指標。

今年Computex在南港展覽館舉辦，6/4-6/7維期4天。

AMD執行長蘇丰姿會有一場演講，投資人也殷殷期盼著Nvidia執行長黃仁勳來台看能不能在二大神之手的助力下再帶動一波大錢潮。

Nvidia每季的研發費用率最少在10%以上，最高還曾有40%以上，Nvidia的研發費用佔比這麼高就是為了維持全球第一的科技創新地位。全球第一代工，我們的護國神山台積電每季的研發費也差不多有10% 可見得研發費占營收的比例很重要，它代表著創新、機會、維持第一才有定價權、才有巿占優勢。

看到這邊，雪友應該很直覺的會想那有類似概念的ETF嗎？

有一檔以創新科技、研發費占比為投資策略之二的ETF野村臺灣創新科技50（00935）從去年11/1掛牌上巿以來績效高達41.36%。

我想能有這麼好的績效應該是有幾個很特別的選股邏輯：

投資主題數：11+N (涵蓋當下主流，不定期納入未來科技新趨。)

主流趨勢會變不能固守單一投資產業，投資策略包含未來科技新趨勢的公司，有機會獲取更高的資本利得。

研發費用占營收比重排除最差的25%及小於2%

研發費用占比較高的公司更有機會將投入的資本支出轉為營收及盈餘成長，未來股價有表現的機會。

排除現價離52週高點最遠的10%股票。

股價較有再成長的空間。

00935有「台版QQQ」的稱號，成分股以大型優質科技股為主。

投資這類型的ETF有機會帶來高報酬但也要承擔相對風險（這樣才公平嘛），如果想投資又不想冒太高風險的雪友，最簡單的獲利方式還是那句：定期定額、不定期不定額（逢低加碼）堅持投資，就會有不錯的獲利囉！

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