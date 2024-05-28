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路透：台灣小資族加入「存債大軍」 債券ETF規模全球排第六

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
台灣投資人源源不絕地把資金投入海外債券ETF，規模已膨脹至763.5億美元。路透
台灣投資人源源不絕地把資金投入海外債券ETF，規模已膨脹至763.5億美元。路透

路透報導，基於追求息差與聯準會「終將降息」的信念，台灣投資人源源不絕地把資金投入海外債券ETF，並以763.5億美元規模，超越多倫多證券交易中心的720億美元，成為全球第六大市場。

投信業者預期，下半年台灣債券ETF整體規模或有望推向1,000億美元關卡，挑戰芝加哥選擇權交易所全球第五大（目前為1,017.93億美元）的地位。 

根據櫃買中心統計，投資人對債券ETF投資的高度需求，令既有的債券ETF規模不斷膨脹，今年來已有14檔申請了34件追募，募資高達6,760億台幣（約211億美元）；受益人數亦快速增加，截至本月24日，已新增逾54.8萬人投入，受益人數達到160.23萬人。

為吸納更多資金，投信也持續申請成立新債券ETF，預計還將有七檔要上櫃，屆時將有近90檔債券ETF掛牌交易。業者窮盡心力創新手法吸引民眾「存債」，已有以10元台幣計價發行、每月領息的ETF出現，企圖吸引小資族加入。

路透報導指出，觀察今年受益人數增加較多的債券ETF，投信業者稱，清一色都是長天期債券ETF，像是群益ESG投等債20+（00937B.TWO）就超過16萬人最多；國泰20年美債（00687B.TWO）今年也新增近9萬投資人，總體受益人數已經超過21萬人。

業者也持續挖掘潛在投資人，近期中信投信就推出全台第一檔10元發行價的債券ETF，聚焦15年以上長天期投資等級債券，企圖降低投資門檻，並搭配月配息機制，希望吸引小資族加入「存債」散戶大軍。

聯準會將在6月公布中長期利率預測點陣圖。根據LSEG的利率概率應用程式，美國利率期貨市場預計2024年將降息25個基點（1碼），時間點可能在9月或11月，已較年初的降幅預期大幅縮小。    

基於債券價格相對面額仍折價的低基期優勢，業者認為要見到台灣債券ETF整體規模推向1,000億美元，並非不可能。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示：「現在美債價格太低了，只要價格一漲，（規模增加）20%不難啊。」他說，由於大家都買長天期債券，若以存續期間18年計算，「只要預期聯準會降息1個百分點，價格就漲18%了」。

張勝原認為，雖然聯準會下半年頂多降息兩次，但債市通常會先行反映邁入降息循環的利率調整幅度，因此若有降息4碼的預期，今年內就會反映。

ETF 投信 聯準會

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