台股創新高...投資小白現在買00929、0050適合嗎？達人揭關鍵：微笑曲線很重要
台股突破21,000點還適合定期定額嗎？
近期台股不斷往上突破，不過雖然隨著手中的獲利越來越高但存股的成本卻也隨之攀升不少，股市處於這個位階還適合繼續存股嗎？
永遠不要去猜測股市的高點及低點，尤其對於剛開始投資的朋友更是如此，鼓勵新手朋友即使股市高檔，定期定額還是持續的扣款下去才能買在股價的微笑曲線喔!
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