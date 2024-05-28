006208股價都破100元了…黃紅燈了該賣出清？ 專家：除非有非賣不可的理由

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聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

113年4月份的景氣燈號由綠燈轉為黃紅燈，分數上升4分為35分！綠燈只有停留了三顆，馬上就轉為趨向熱絡的黃紅燈，也有不少細項燈號轉變為紅燈，可見景氣開始快馬加鞭往好的方向進行。

相關新聞稿摘要如下：

1.受惠人工智慧等應用需求持續擴增，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標轉呈紅燈，加以領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣穩定回溫。

2.展望未來，受惠全球商品貿易成長回升、人工智慧等新興技術應用商機活絡，出口可望續呈穩健成長態勢。

3.投資方面，企業為維持技術領先優勢、因應數位與淨零轉型，將持續投入研發與製程改善，加上政府提升公共建設執行力道，均可望挹注投資動能。

4.內需方面，受惠就業市場穩定、基本工資調升及國內股市交易活絡，以及政府致力減輕民眾交通、居住、就學負擔，有助提高民眾可支配所得，延續消費動能。

5.惟主要國家降息時程未定、地緣政治風險持續、及美中角力升溫等影響全球經濟成長力道之不確定因素仍存，後續發展仍須密切留意。

今（27日）天看到平常定期定額的富邦臺灣五十006208已經上100元了，其實定期定額設定好之後，我就經常會忽略股價，今天發現時算是股市給的一個小驚喜吧！至於我的策略，如果生活上沒有非賣不可的理由，我還是會持續定期定額006208，只是會隨著燈號的改變來投入的金額。

之後網路上應該會討論紅燈就是賣股時，不知道大家會在紅燈的時候賣臺灣五十或相關市值型ETF嗎？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

006208富邦台50 ETF 定期定額

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