00919單月定期定額人數破10萬 達人教戰：小資累積資產建議「直直扣下去」

近期掛牌的高股息ETF，震天價響地轟動上市後遇到四月台股一路震盪，迄今還沒回到發行價，讓不少一開始就搶購的投資人失望之餘，也考慮該不該認賠？

在市場震盪的情況下，最明哲保身的方法就是「定期定額」，前一陣子剛好結束了上半年終結月光族的北中南五場課程，來上課的多半是有存錢困擾，或是本金不多的小資族，被問到推薦的投資標的與策略，我有幾個建議：

建議1：找到一檔相對穩健的標的，定期定額直直扣下去

透過定期定額的方式，長期穩定投入，才是存第一桶金最好的方法。

建議2：參考定期定額人數前五排行榜

人多的地方，不見的不能去；在定期定額這件事上，反而應該多看看市場數據。

因為，數字會說話，我去證交所找了截至4月底為止，國人最愛的前10大ETF，發現前5名的單月交易人次均超過10萬人，這5檔ETF有2檔市值型、3檔高股息型。

讓我意外的是：原以為能擠進定期定額族最愛的標的前5的都是老字號ETF，沒想到甫掛牌1年半的00919竟然打敗很多老牌ETF，單月定期定額的人數突破10萬人。

這也意味著：投資人在選擇標的上，自動跟績效看齊。

參考群益投信官網，00919自成立以來至2024年4月30日，約1年半的時間，累計含息報酬達82.19％。更細一點來看，近3個月含息報酬14.06%，近半年28.83%、近1年48.61%，表現皆優於同類型商品，可以說是相當亮眼。

（截至2024年4月30日，同類型基金之平均績效：近3個月含息報酬12.05%、近半年26.34%、近一年39.72%，基金成立日：2022年10月13日，同類型基金2022年10月13日-2024年4月30日，69.78%。含息總報酬（淨值）計算為：〔（基準日之月底淨值）÷前3月／6月／1年底淨值-1〕×100%。請查看留言區附圖）。

而且，00919掛牌以來的配息也很值得關注，過去它共配息了4次，每單位的配息金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元，過去4次累積配息金額為2.29元，單季配息表現約2.41%~2.66%之間。

當然，評估高股息ETF還要看填息速度，4次配息00919平均花了28.75天完成填息。

（當期配息率計算方式：每單位配息金額／除息前1日之淨值*「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。）

這2個建議，很簡單，也有用，對資金不多的小資族來說，最怕的是千挑萬撿，盲目追逐高報酬率，卻忘了時間是你最好的朋友。

時間，也是實現投資複利價值的最佳夥伴，與其這個月扣這檔、下個月扣另一檔表現似乎比較好，再下下個月又選了一個新標的，三心二意下，無法長期持續投入，對於資產累積的效果不能說沒有，但相對有限。

希望小資族的朋友們可以認真地考慮我的2個建議，現在就去設定扣款，採取行動，踏出理財成功的第一步。

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