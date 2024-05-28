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小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多少張？理財專家：現實很骨感

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
高股息ETF成為股市熱門標的，不過究竟有多少投資人靠著存股高股息ETF達成財富自由？台股示意圖／聯合報系資料照
高股息ETF成為股市熱門標的，不過究竟有多少投資人靠著存股高股息ETF達成財富自由？台股示意圖／聯合報系資料照

這些年存高股息ETF成為熱潮，從元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）到元大臺灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929），小資族、上班族期盼能每月加薪6萬、8萬甚至10萬元，靠被動收入實現財富自由，那麼有多少人達成目標了呢？

去年分析0050、00878，100多萬的股東中有多少人財富自由？結果很殘酷的是只有約0.001%、0.002%的「天選之人」才能每月領10萬元股息，大部分小資族都還在努力的路上。

那今年3檔熱門高股息ETF00919、00929、00940，實際狀況又是如何？

元大臺灣價值高息（00940）

許多人關心的00940，雖然買的人多、話題性極高，但因為還沒有配息紀錄，單以指數過去模擬的殖利率數據，可能又太過樂觀，所以先不討論。

群益台灣精選高息（00919）

00919近2次分別配了0.66元和.055元，以除息日前1日淨值換算，年化配息率約在10%左右。

靠著00919有多少人月領10萬？

00919年化配息率約10%，以5月中股價計算，投資人約得持有484張以上才能平均月領10萬元股息。

以持有500張計算人數，根據集保結算所數據，最多情況下有517人達成目標，占所有投資人數不到0.07%，實際人數鐵定更少。

例如400-600張的區間，應是前多後少，且這500多人裡還包含部分法人，而有80%人數是持有不到10張的小資族。

00929復華台灣科技優息（00929）

00929最近2次配息分別配了0.2元和0.13元，配息率落差雖然較大，但年化配息率一樣約有10%。

存股00929有多少人月領10萬？

00929年化配息一樣約是10%，同以5月中股價換算，投資人約需持有597張以上，才符合平均月領10萬元現金股利。

若是以持股600張算，根據集保結算所數據，有339人達成目標，占所有投資人數不到0.005%；另外真實情況是有近80%是持有不到10張的小資族。

特別提醒，00919、00929「暫時」交出年化配息綠10%的超高標成績單，和股市大好行情有關，不一定能長期維持。

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