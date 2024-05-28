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00713股58元破紀錄…4月回檔展現驚人抗跌能力！ 存股哥：進可攻退可守的高股息ETF

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股。圖／本報系資料庫
台股。圖／本報系資料庫

存股是左手換右手、高股息配不出股息、高股息股價不會漲、存股只是紙上富貴，類似的言論你一定常常聽到，但無論其他人怎麼說，我只相信自己帳面上的報酬跟領到的股息。

今（27日）天台股又大漲，收在21803點，距離22000也只剩最後200點，幾個月前的18000點，回頭看又是「過去的高點變成現在的低點」，不要去預設任何高低點，長期持有、股息再投入才是最重要的事。

高股息ETF也有不錯的表現，低調強者00713股價更是破紀錄，收在58.05，我目前持有10.4張，均價42.25，帳面+$164,367（37.4%），除了帳面獲利之外，我還賺到從去年佈局到現在的所有股息。

前陣子4月中的回檔，00713更是展現驚人的抗跌能力，不只防禦力高而且又能跟著大盤漲，加上一年大約7%的年化殖利率，真的是一支進可攻退可守，非常優秀的高股息ETF。

我目前把手上的00713都拿去質押了，質押這種優質資產，才能讓我更無後顧之憂的開槓桿，我領到股息，然後再用股息去賺更多股息，持續質押再買進，週而復始、生生不息。

那你說股息到底能不能花？股息當然可以花，拿一部分股息去吃大餐，做自己想做的事，讓自己變得更好，才是存股能帶來的最大價值。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 ETF 季配息

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