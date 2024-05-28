布局「強勢高息股」成長機會 兩利多表現勝出大盤

台股周線連五紅，目前加權指數隨輝達執行長黃仁勳來台再度突破新高，不少投資人居高思危意識再起，投資有什麼更物美價廉、且兼具向上潛力的標的？野村投信表示，現階段全球通膨高漲及股市高檔之際，投資人風險意識再起，挑對產業投資才能勝出大盤，「強勢高息股」可為投資組合帶來穩定的領漲抗跌優勢，建議投資人操作布局可留意具產業利多支持的高息股；包括非電族群的金融股，以及具殖利率題材及獲利穩健成長族群，包含航運、水泥、重電等政策概念股擇優布局。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，儘管台股長期向上非常適合長期投資，然在短期大漲後建議「選股不選市」，即便是被動型ETF的投資也需要一套獨特且有效的方法論(Methodology)，以期能用更合理價格買到獲利與股利兼具的機會，以期提高投資勝率。截至最新2024年4月底，加權指數當前本益比為22.59倍，略高於2016年以來的10-21倍區間範圍。

5月9日掛牌上市的野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）追蹤臺灣趨勢動能高股息指數，透過獨特的動能與股利雙指標篩出具正向「趨勢動能」且具「高息」股，本益比僅15.22倍，遠低於大盤；若考量獲利與股利性，臺灣趨勢動能高股息指數每股盈餘達5.65元，明顯高於大盤的3.76元，且就股東權益回報相當數字表現亦較佳，展現強勢高股息的實力，無論是股東權益報酬率、亦或每股現金股利，其表現都比大盤更為出色，投資動能不容小覷。

張繼文指出，野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)每年5月的成分股檢視與調整已於5月21日完成，根據臺灣指數公司資料顯示，其中電子股比重為56.20%，非電子比例來到41.75%，主要增幅來自金融保險、航運與水泥，並新增貿易百貨與綠能環保，調整後的成份股組成更平均、更扎實，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的之投資人。