快訊

五億高中生案婚姻無效之訴今再開庭 夏男律師舉證2人親密生活證據

阿根廷正義審判：不讓國家錯誤被遺忘，紀錄片團隊追尋記憶之旅

聯電（2303）客戶回籠「股價終於漲了」 網曝：被黃仁勳帶飛的

中信優息投資級債00948B 打造存債利器

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
價格低、殖利率佳 投等債進場好時機(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)
價格低、殖利率佳 投等債進場好時機(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)

結合「十元發行價、月配機制、投資級債、ESG篩選、收益平準金、殖利率優化機制」等六大特點的中信優息投資級債（00948B），即日起展開募集。中國信託投信表示，對於想要以十元甜甜價參與債市行情的投資人，可於募集期間向各銷售機構申購，今(28)日為最後募集申購日。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀表示，據Bloomberg統計至2024年4月30日，以目前介於停止升息及等待降息階段，投資級優化收益ESG債券指數殖利率6.44%，仍處於相對高水位，且目前債券價格也因2022年聯準會快速升息影響下，債券價格相對面額仍折價達20%，顯見價格低、殖利率佳，今年是投資人進場存債的好時點。

中信優息投資級債（00948B）主要追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，除了是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子外，還具有十元發行價、ESG篩選、收益平準金、月配機制等六大特點，為投資人打造新一代優質的存債利器，有望累積大財富。

一為募集價格為十元，由於投資門檻相對低，小資族也能輕鬆參與；二為採取月配息機制，為投資人創造每月現金流的機會，有望坐領優質企業債息；三為聚焦長天期投資等級債，追蹤指數具較長存續期間，一旦未來啟動降息循環，所帶來的資本利得效果可望相對突出。

四為納入收益平準金機制，呂紹儀說，近年債券ETF掀起一波投資熱潮，多檔債券ETF面臨規模快速成長導致債息被稀釋的窘境，不過如有收益平準金機制後，當達到收益平準金啟動標準時，也就是當實際配息率低於參考配息率，且有稀釋配息率之虞時，可將部分收益平準金加入該期配息中，二次除息之間在外流通的單位數增加一定比例後可以動用收益平準金，且動用上限是累計的收益平準金，如此一來讓基金配息不會因除息前夕大量申贖而被稀釋，也不會因為申贖頻繁影響到配息，讓每月領息更穩定。

五為除精選BBB級以上的投資等級債外，更是國內掛牌債券ETF中首創殖利率優化策略，有望讓債券殖利率進一步升級；六為ESG篩選加層防護，指數成分股透過ESG篩選，將分別排除「具爭議性產業」的發行人，及排除ESG高度風險的發行人，也就是用ESG篩出優質債，把關爭議性產業。

即日起開募的中信優息投資級債（00948B），為國內首檔10元計價的債券ETF，讓投資人更容易參與債券市場，並採取月配息與收益平準金等機制，亦讓投資人資金運用上的規劃更加靈活，募集期間只到5月28日，可別錯過入手時機，有望為自己存好債、領好息，還有機會兼顧資本利得的空間。

債券ETF 月配息

延伸閱讀

林業保育署推動ESG媒合平台 41項專案供企業參與

00919、0056、00713、00878…還能配多少？ 專家教查：有盈餘存股免擔心

降息前債券ETF布局好時機？00933B總報酬率達13.3% 專家：金融債就是穩

00878最多143張免被扣二代健保補充保費！ 專家：收益平準金動用不到4％

相關新聞

00713股58元破紀錄…4月回檔展現驚人抗跌能力！ 存股哥：進可攻退可守的高股息ETF

前陣子4月中的回檔，00713更是展現驚人的抗跌能力，不只防禦力高而且又能跟著大盤漲，加上一年大約7%的年化殖利率，真的是一支進可攻退可守，非常優秀的高股息ETF。

這檔 ETF 5月創新高價天數多

上周五(24日)美股四大指數全數收紅，AI概念股走揚，那斯達克與費半指數雙雙創下歷史新高，加上輝達共同創辦人暨執行長黃仁...

35檔台股ETF 創新高價

IC設計龍頭股聯發科帶動的超級股東會行情引爆、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳抵台為台北國際電腦展提前炒熱話題，台股昨（...

半導體ETF買氣噴發 兩檔股價攻頂

AI晶片教主黃仁勳抵台後，台股AI半導體多頭再起，聯發科與NVIDIA雙強聯手合作，激勵了聯發科昨（27）日股價幾近漲停...

股票型ETF 錢潮湧進

過去一周，整體股票型ETF獲得121.3億美元的資金淨流入，美國、全球、新興市場、中國分別獲得98.2億、48.7億、1...

投等債ETF導入平準金 掀風潮

美國經濟數據仍穩健，加上聯準會（Fed）官員再釋出訊息，暗示通膨降溫進展可能影響貨幣政策，影響美國十年期公債殖利率上下起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。