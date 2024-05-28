投等債ETF導入平準金 掀風潮

美國經濟數據仍穩健，加上聯準會（Fed）官員再釋出訊息，暗示通膨降溫進展可能影響貨幣政策，影響美國十年期公債殖利率上下起伏，債券ETF價格持續在低檔盤旋，想領高債息的買盤持續進入市場，而為避免配息被稀釋，如今高人氣的投等債ETF都陸續加掛平準金機制，蔚為風潮。

債券ETF買氣熱絡，除了債券ETF展開新一波募集潮外，自去年起元大、國泰投信陸續在部分人氣旺的債券ETF進行修約加入收益平準金機制，目的在防止ETF面臨規模快速成長、除息前夕大量申贖導致債息被稀釋的窘境；隨著收益平準金使用規則出爐，愈來愈多業者順應這波潮流，今年以來群益、富邦、中國信託投信都紛紛進行修約。

最新走勢來看，中國信託投信一口氣將旗下五檔投資等級債ETF都加入收益平準金，包含中信高評級公司債、中信優先金融債、中信投資級公司債、中信ESG投資級債、中信全球電信債，將在7月11日起開始實施。其中，中信高評級公司債、中信優先金融債是所有債券ETF中最早採用月月配。

觀察盤面上前十大人氣的投資等級債券ETF，投資人數在9,000人之上，在此之中，群益ESG投等債20+、元大投資級公司債、國泰10Y+金融債、元大AAA至A公司債、國泰投資級公司債、及今年新掛牌台新美A公司債20+都有收益平準金。

隨著修約陸續上路，群益投資級電信債和群益投資級金融債6月21日起實施；中信高評級公司債、中信優先金融債則在7月，屆時主要投等債ETF都將有收益平準金。繼富邦全球投等債、富邦全球非投等債兩檔配息頻率由原季配息修訂為月配息後，中信ESG投資級債也將從季配改為月配。隨著債券殖利率攀多年高點，債券ETF買氣熱，盤面91檔債券ETF，推升債券ETF總規模達2.54兆元，今年增4,838.86億元或年增23.5%。