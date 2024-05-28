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35檔台股ETF 創新高價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

IC設計龍頭股聯發科帶動的超級股東會行情引爆、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳抵台為台北國際電腦展提前炒熱話題，台股昨（27）日大漲238點，收在21,803點，再刷新收盤歷史新高，而台股ETF平均漲幅1.3%更勝大盤的1.1%，並有35檔台股ETF股價創高。

聯發科昨天召開股東會，加上市場傳聞與輝達合作Arm架構PC處理器的進度超前，推動昨天股價盤中一度觸及漲停1,310元，收在1,285元歷史新高。

股價創高的台股ETF漲幅概況
股價創高的台股ETF漲幅概況

根據CMoney統計61檔（含槓反）台股ETF表現，27日平均漲幅為1.3%，贏過大盤的1.1%，計有11檔單日漲幅超過2%，除去四檔槓桿型外，其於七檔的共同特色是持有聯發科比重在9.5%之上，包含中信關鍵半導體、國泰台灣5G+、野村臺灣新科技50、新光臺灣半導體30、群益科技高息成長等。

27日最會漲的兩檔分別是中信關鍵半導體和國泰台灣5G+，漲幅各為2.7%和2.6%，兩檔單日漲幅超過台股正2倍ETF，其中，中信關鍵半導體持有聯發科比重達22.1%，是盤面上聯發科含量最高的ETF、也是唯一一檔持有逾兩成者；國泰台灣5G+也持有聯發科12%。

大型權值股在資金簇擁下，輪流接棒噴出，鴻海與台達電漲幅皆逾5%，據統計，一共有35檔台股ETF收盤價跟隨大盤昨天同步寫下新猷，占比達57.3%，包含具代表性的元大台灣50、富邦科技、元大高股息、富邦台50、國泰台灣5G+等。

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