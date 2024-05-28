半導體ETF買氣噴發 兩檔股價攻頂

AI晶片教主黃仁勳抵台後，台股AI半導體多頭再起，聯發科與NVIDIA雙強聯手合作，激勵了聯發科昨（27）日股價幾近漲停，帶旺新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造兩檔ETF創上市來收盤新高。

根據CMoney統計，這波台股從低點4月22日一路驚驚漲以來，國內五檔半導體ETF漲幅更是凌駕大盤，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF從4月22日隨大盤波段低點一路起漲，截至昨日含息報酬率達15.56%，超過同期間的大盤的12.33%；漲幅居次是中信關鍵半導體ETF含息報酬率15.19%，兆豐台灣晶圓製造ETF報酬率約14.14%。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯預告，接下來台股AI行情一波波，從台積電4月最新法說會內容、5月輝達最新財報表現雙雙報佳音，看好6月台北國際電腦展，這波台股AI投資熱潮將持續衝高。投資人可以先卡位國內半導體市值型ETF，儘早分批布局以掌握AI半導體族群新一輪股價起漲攻勢，享有未來至少黃金十年的高成長榮景。

伴隨OpenAI於5月發表新一代生成式AI-ChatGPT-4o後，新一輪生成式AI大戰強勢來襲，預估下半年AI軟體新應用推陳出新下，亦推升高速運算需求呈爆發式成長，料將掀起全球新一輪AI半導體投資熱潮。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，統計近12年數據來看，庫存循環指數與半導體類報酬指數年增率亦步亦趨，庫存循環指數為正時，通常會帶動半導體類報酬指數年增率及月營收年增率上揚；當庫存循環指數持續收斂或轉正時，大多帶動指數年增率轉正，而台灣在2023年12月庫存循環指數初次轉正，今年3、4月持續上揚，預期將為半導體帶來上漲動能。

隨著近期OpenAI新模型GPT-4o亮相，意味著AI科技將持續引領著全球科技未來的發展，台股半導體的相關廠商可望跟著受惠，為科技產業挹注長線成長動能，投資人可善用半導體ETF進行配置，掌握產業復甦行情。