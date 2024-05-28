股票型ETF 錢潮湧進

過去一周，整體股票型ETF獲得121.3億美元的資金淨流入，美國、全球、新興市場、中國分別獲得98.2億、48.7億、17.6億、13.4億美元資金流入，但日本、亞太、歐洲等股市出現60.2億、12.2億、0.3億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周聚焦美國PCE通膨率，將牽動聯準會降息預期。而根據芝商所FedWatch數據顯示，首次降息時點遞延至11月，隨最新數據顯示製造業和服務業均持續面臨高成本壓力，投資人擔憂這可能使他們將成本轉嫁給消費者，故改為預計年內僅會降息一次。

在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，富蘭克林證券投顧建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會。

在股市策略上，AI領頭羊輝達再次繳出亮眼財報成績，也顯示AI軍備競賽未歇，長遠來看，隨AI投資及應用範圍愈來愈廣泛，有助挹注經濟成長、生產力及企業獲利，而AI高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。

此外，印度國會選舉接近尾聲，6月4日結果有望出爐，媒體報導印度莫迪政府將贏得勝選，有助延續當前的改革政策。