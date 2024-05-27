00919、0056、00713、00878…還能配多少？ 專家教查：有盈餘存股免擔心

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聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意圖。聯合報系記者曾原信／攝影
台股示意圖。聯合報系記者曾原信／攝影

大家都愛高股息ETF，連我也入坑了。

當然投入之前要先做好功課，這樣的年化殖利率可以維持多久？

大家都知道，高股息的息有一部份是來自於「收益平準金」，但其實還有很大一部份是來自於「資本損益平準金」。

工欲善其事，必先利其器。我們發揮偵探精神，上網搜尋「淨值組成」，就可以看到各家高息ETF，在每日結算中的淨值組成了。

ETF的淨值由三大項所構成：

A：面額

B：收益平準金

C：資本損益平準金

其中A：面額是固定的，而且不能配發。

因此我們收到的「息」，會由B+C這兩項裡頭分配出來，至於分配的比例、先後次序，要根據金管會最新規定，以及各家投信發行的說明書而定。

羅列熱門的幾項高股息ETF，平準金總和佔淨值比重如圖，我們可以看到，熱門的幾大高息ETF，佔比都還不錯。

截至2024/5/24統計資料來看：

元大高股息0056

淨值為40.24元

平準金尚有10.64元

佔淨值比重37.8％

元大高息低波00713

淨值為57.41元

平準金尚有27.41元

佔淨值比重47.7％

國泰永續高股息00878

淨值為23.15元

平準金尚有8.15元

佔淨值比重35.2％

凱基優選高股息00915

淨值為26.56元

平準金尚有11.56元

佔淨值比重43.5％

群益精選高息00919

淨值為25.6元

平準金尚有10.6元

佔淨值比重41.4％

雖然平準金會浮動，但我想這仍然是一個值得參考的數據。我們可觀察過去幾次配息後，平準金佔比的變化，並且關注每次各家投信公告。（當然這僅限於有配置平準金機制的ETF）

只要平準金仍然充裕，我想配息的部分應該就不用太過擔心。雖然有點左手換右手，只要「能填息」，「持續配」、「股價漲」，手越換越粗又有何妨呢？

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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