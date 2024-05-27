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小資族愛ETF 00919勝過台積電、鴻海 奪今年來零股交易人氣王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年以來台股零股成交日均量排行前十。（資料來源:CMONEY、2024/5/24、*新上市以發行價以來計算）
今年以來台股零股成交日均量排行前十。（資料來源:CMONEY、2024/5/24、*新上市以發行價以來計算）

近期台股頻創新高，「存股」、「存ETF」的小資存股熱度不減，觀察今年以來台股零股交易情況，具穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，今年來零股交易日均量142.1萬股最具人氣，勝過台積電、鴻海、長榮、緯創，成為台股小資最佳人氣王。

觀察今年來台股零股成交日均量排行前十名中，台股 ETF 就占6檔，其中高股息 ETF 占了5檔，顯示台股高息 ETF 的存股價值持續受投資人青睞；進一步觀察這5檔台股高息 ETF 今年來含息表現，其中00919上漲17.75%表現居冠，其次是00929上漲14.93%、0056上漲11.57%居第三名、00878上漲10.55%位居第四名、00940目前則是尚未站上發行價10元。

市場法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的 ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

財富管理達人表示，00919挾著次次填息與抗跌跟漲的投資契機，吸引許多小資族買盤持續挹注， 00919即將在5月底換股6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票，此外，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，此外， 00919前四次配息採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待。

群益投信表示，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 ETF 台股

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