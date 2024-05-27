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00933B半年報酬率高達13％…未降息已賺資本利得！ 專家：不用看聯準會臉色

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

美國經濟數據反覆，帶動債券殖利率上下起伏，債券ETF價格持續在低檔盤旋，投資人的心情也是上沖下洗。但觀察近半年（截至4月底）以來債券ETF報酬率，表現前15強中竟然有9檔都是金融債ETF，佔比高達6成，另有電信債與公司債各3檔。

以最熱門的標的國泰10Y+金融債（00933B）來看，近6個月報酬率有13%，領先多數投資等級債與美國公債ETF。

金融債強勢表現讓投資人直呼「係金ㄟ！」，債市報酬不再看得到但卻吃不到，00933B經理人鍾郁婕表示，主因在高利環境下，金融業營運相對穩健，且隨著淨利息收入增加、獲利向上成長，基本面有支撐，因此利差收斂幅度是各產業中最大，也助攻債價表現佳，也就是說，投資人不用再看聯準會臉色，苦等降息啟動，金融債資本利得早就開始發酵。

鍾郁婕說明，以上一次暫停升息期間(2018/12~2019/7)數據來看，金融產業信用利差收斂幅度亦大於產業平均，報酬率部分，相較於BBB級投等債、全球非投資等級債，升息結束後持有投資級金融債2年(2018/12~2020/12)，報酬率最佳高達41%。從目前的態勢分析，本次升息循環也有望上演相同戲碼，國內外大型法人今年以來也加速進場布局金融債，例如台積電所持有的公司債前10大，早已全數為金融債。

而敏銳的投資人也悄悄進場卡位00933B，且因具備月月配息及收益平準金，還有信評高、更穩健優勢，吸引退休族及大戶青睞，基金成立約7個月，受益人數已來到12.4萬人，規模突破新台幣500億元大關。

00933B國泰10Y+金融債ETF 月配息 聯準會 降息

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