00878配息史上最高…同樣照填不誤！ 0.51元僅花7個交易日填息完成

高股息大哥發威，國泰永續高股息（00878）128萬人實際配息入袋！「國民ETF」00878不負百萬人眾望，本季僅費時7個交易日，於今日順利完成盤中填息。法人表示，本次除息金額高達0.51元，創00878成立以來新高，還能在短時間內填息完畢，基金動能不容小覷，且台股近期表現強勢，建議投資人要將00878抱好抱滿，才不會錯過未來漲勢。

00878於5月中改寫台股紀錄，打敗中鋼成為全台最多人持有的標的，截至5/24，受益人數持續攀升突破128萬人，單周即暴增11,790人，再創台股受益人新里程碑，與第二名中鋼的差距也拉開至逾1.3萬人，「國民ETF」的魅力無人可擋。

近期在台股大盤屢創高的帶動下，00878勢如虹，除了受益人不斷創高，連本季創新高的0.51元配息，也只花費7日就完成盤中填息，128萬投資人實際配息入袋，大讚成立近4年、歷經過多空洗禮的00878，「薑還是老的辣」。

專家分析，00878具備100%填息的完美紀錄，近幾次除息都在10日內完成填息，速度驚人，展現高股息大哥的實力。

此外，今年金融股配息狀況普遍理想，00878相較其他高股息ETF，因持有更高佔比、約兩成的金融股，有望受惠這波反彈補漲動能，從實際數據來看，00878近一月含息報酬率逾7%，也贏過多檔熱門高股息ETF。