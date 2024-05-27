美股AI超級浪潮…買進00830全包了！ 專家：持有10年績效高達942％

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聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

搶進AI浪潮台股不夠看，00830費城半導體ETF給你完整的佈局

一波一波襲來的AI超級浪潮，你跟上了嗎？今年在你的投資部位裡面，若沒有科技類股這一味，整體獲利狀況就是差了那麼一點點，半導體代工、機殼、散熱、運算，到底哪個題材是最好選擇？啊...頭痛啊！

但你以為科技類股只有台積電而已嗎？你應該是搞錯了，科技類股的龍頭絕對都在美國市場的費城半導體指數內，這才是真正原汁原味的最強科技類股，所有全世界最強的公司都齊聚在這個地方：

想投資Nvidia 這裡有

想投資AMD、Intel、台積電ADR 這裡有

想佈局ASML、東京威力、應材、信越化學 這裡有

這根本就是整個半導體上中下游的全明星陣容，製造端、品牌端、應用端全部都讓你一次擁有，這絕對是想投資半導體、佈局未來科技發展的最佳選擇，而且嚴格講起來，在投資市場打滾哪個沒聽過費城半導體指數啊！這可是全世界最知名的半導體指數。

而且我們如果看過去到現在整體的累積報酬表現來看，費城半導體指數在每個浪潮時間點，可都是遠遠的甩開S＆P500的績效表現，舉例來說：

在手機應用崛起時間（2007～2021年）

費城半導體：657％

S＆P500：360％

在AI應用興起期間（2022～NOW）

費城半導體：73％

S＆P500：31％

勇於承擔風險想追求更好的績效表現，那這檔純全世界最純的半導體指數，很適合納入投資的規劃中，只要你相信半導體產業會繼續引領科技未來趨勢，那沒有理由不佈局啊！

這檔00830從2019年上市以來，持續交出優異績效，若以費半指數含息報酬率來看：

今年以來：21.20％（截至2024.5.15）

近一年：上漲67.33%

近二年：上漲77.31%

近三年：上漲75.81%

近五年：上漲279.22%

近十年：上漲941.65%

你沒有看錯，持有十年的報酬會非常可觀達到942%，如果你是這幾種類型的投資人：「風險愛好者、高績效追求者、想提高投組報酬者」這檔肯定是要考慮的啦！說不定你會留言跟我說：「不要再說了，績效秘密都被揭露了」。

所以簡單來說，想要提高整體投資部位的績效，那怎麼可以錯過費城半導體指數這樣的投資機會，可是講到這邊，如果想要投資費城半導體指數，難道只有海外複委託或是開立海外券商嗎？

NO、NO、NO，在國內ETF就可以直接買到了，00830 國泰費城半導體ETF，就是直接追蹤費半指數，讓你不用匯款到海外也能享受到費城半導體上漲的樂趣。

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00830國泰費城半導體 AI ETF 台積電

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