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00919預估配息只會比上次多一些0.68元！ 存股哥曝原因：可預期會相對保守點
5月進入最後一週，00919應該也快公告今年第三季配息了，上一季配出破紀錄的0.66，本季我認為配得會保守些，但至少也會象徵性的比上一次更多，我是預估配0.68。
主要原因是自3/15以來都是盤跌趨勢，這一波大盤都突破21000點，積極型的00919表現相對弱勢些，而且還輸給穩健型的00878，配得相對保守一點應該是可以預期的。
但就算「只有」配0.68，以股價25.5來看，年化殖利率也有10.66%，仍是相當夠水準的表現。
我目前持有40張00919，成本均價24.24，帳面+$59,000（5.36%），以佈局到現在約3個月來看，對這個帳面數字還算滿意，存股嘛不求股價大暴漲，穩穩往上成長比較重要。
如果配0.68的話，本季領股息$27,200，加上10.4張713預估配1元股息$10,400、29.5張929預估配0.2元股息$5,900，那我7月股息可以領$43,500。
月月配股息現金流的價值所在，就是讓你擁有選擇的權利，以及隨心所欲的底氣，反正每個月都可以靠股息加薪，看你要天天喝星巴克，還是餐餐多加一支雞腿，也都是輕而易舉的事情。
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