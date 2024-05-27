長天期債券ETF 搶手

雖然市場對於美國聯準會（Fed）的預期降息時間一延再延，但國人仍持續大買長天期債券ETF，尤其是20年期以上投資級債ETF。債券ETF追募同樣積極。

Fed降息時間遞延，但在最近一次會議後，市場預期最快9月有望啟動降息，也持續吸引國人布局美債ETF，卡位未來降息行情。CMoney統計，今年來整體債券ETF（不含槓反型）規模增逾4,300億元，近2.49兆元水準，受益人數周周增。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年4月，前五大熱賣債券ETF清一色是長天期美國債券ETF，不論是美國公債或投資級公司債，都是布局20年期或以上的標的。投資人預期，債券天期愈長，受惠降息程度愈深。

群益ESG投等債20+（00937B）4月債券ETF吸金冠軍，單月淨流入200億元。去年11月底募集以來，就享有月月淨流入，且每月吸金都超過100億元，到周五（24日）最新規模達1,469億元，為債券ETF第四大，成長速度債券ETF第一，最近第七次追加募集獲核准。

國泰20年美債4月淨流入金額164.6億元，吸金亞軍。這檔ETF規模成長快速，去年底只有778億元，最新規模已成長到1,504億元，今年來規模接近倍增，已成為規模第三大債券ETF。

4月債券ETF熱銷季軍為元大美債20年，單月進帳144.5億元。這是國內第一檔債券ETF，成立於2017年，本月規模站上2,000億元，最新數字為2,122億元，是規模最大的債券ETF，受益人數逾33萬是債券ETF最多，第16次申請追募次數也是最多。緊接著是元大投資級公司債，布局20年期及以上BBB級債，4月吸金106.4億元，目前規模1,433億元，為債券ETF規模第五大。台新美A公司債20+是3月底募集的新產品，布局美國20年期以上A級公司債券，4月淨流入68.3億元，目前仍在發行價15元之上，但最新規模下滑到60.8億元。